El milagro de Galarreta no resuelve la duda en el Athletic para la Copa del Rey

El centrocampista entró en la lista para el duelo de este miércoles ante la Real Sociedad tras la luxación de hombro sufrida el pasado sábado, pero Ernesto Valverde se ha cubierto las espaldas y ha citado a 24 jugadores, dos más de los que podrán vestirse de corto

El Athletic Club irá con todo este miércoles en Anoeta para tratar de remontar el 0-1 de la ida ante la Real Sociedad y volver a colarse en una final de la Copa del Rey, que sería la cuarta en los últimos siete años. Para ello, Ernesto Valverde ha convocado a todos sus hombres disponibles. Incluido, sorprendentemente, Iñigo Ruiz de Galarreta, que el pasado sábado sufría una luxación de su hombro derecho en el empate frente al Rayo Vallecano.

De perderse todo el mes a poder jugar en Anoeta

Desde el club rojiblanco no se emitió ningún parte médico acerca de la lesión del centrocampista. No obstante, se deslizó que sería baja segura para el duelo ante los donostiarras e incluso para el siguiente en LaLiga ante el Barcelona, pudiendo no jugar más hasta después del parón de marzo. El propio 'Txingurri' admitía tras la visita a Vallecas que sería "difícil" contar con sus servicios en el decisivo derbi ante el cuadro txuri urdin.

Valverde deberá realizar dos descartes

Sin embargo, ayer martes, al evaluar el estado físico del mediocentro eibarrés, el preparador cacereño sorprendía al afirmar que solo tenía "una molestia en el hombro", si descartar su concurso. Sin duda, una recuperación exprés que nadie esperaba. Aunque Valverde, por si acaso, se ha cubierto las espaldas y ha citado a 24 futbolistas, dos más de los que permite la reglamentación en la Copa del Rey, por lo que este mismo miércoles deberá realizar sendos descartes.

Será entonces cuando se resuelva la duda en torno a Galarreta, que a las 11:00 horas partirá a Donostia junto al resto de la expedición rojiblanca. De la misma no formarán parte, en cambio, los lesionados Nico Williams, Beñat Prados y Maroan Sannadi, así como Unai Egiluz, que ya se entrena con el grupo pero aún debe recuperar su mejor forma física trtas su grave lesión, y el sancionado Yeray, que en poco menos de un mes verá cumplido el castigo que le impuso la UEFA por dopaje.

Yuri y Laporte sí deben estar en el once

Sí serán de la partida Yuri y Laporte, que durante la semana dosificaron las cargas de trabajo para llegar en condiciones a un partido en el que la gran incógnita, por tanto, reside en el acompañante de Jauregizar en el centro del campo. Si Valverde no va a Galarreta en plenitud de condiciones, todo apunta a que el elegido podría ser el joven Alejandro Rego, con opciones también para Mikel Vesga.

Así, la lista completa para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey la forman Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro, Izeta, Rego, Selton y Monreal.