Ruiz de Galarreta no solo se perderá la Copa del Rey: tiempo de baja con el Athletic

Aunque desde el club vasco no se ha ofrecido un parte médico oficial, el centrocampista difícilmente podrá volver a jugar en el mes de marzo y se le esperaría ya de vuelta tras el parón liguero

El Athletic Club no pudo alargar su racha de tres victorias consecutivas en LaLiga y solo pudo firmar un empate a uno en su visita al Rayo Vallecano, lo que le deja a cinco puntos de la sexta plaza pero solo a uno de la séptima, que también podría otorgar un billete europeo a final de temporada, según lo que suceda en la Copa del Rey y en la pelea por la plaza de Champions extra que concede la UEFA. Pero el duelo de Vallecas, además, dejó una mala noticia en forma de lesión, pues durante la segunda mitad tuvo que retirarse del campo Ruiz de Galarreta.

Ernesto Valverde ya era pesimista

Ya tras el encuentro, el técnico rojiblanco, Ernesto Valverde, admitía que será "difícil" que el mediocentro, pieza básica en sus planes, puede estar este próximo miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en Anoeta. "Se le ha salido el hombro, luego ya en el vestuario se lo han podido colocar, pero esperaremos a las pruebas para valorarlo, aunque en principio supongo que es complicado", anunció el 'Txingurri'.

De momento, desde la entidad bilbaína no se ha ofrecido un parte médico oficial tras la resonancia magnética a la que ha sido sometido el centrocampista, la cual debe revelar si existe algún ligamento dañado. Pero ya se da por hecho que sufre una luxación en el hombro derecho que le obligará a permanecer de baja no solo en el derbi copero, sino en varios encuentros más, como apunta el diario Marca.

El proceso de recuperación

En estos primeros días no podrá ejercitarse al tener que llevar el brazo en cabestrillo, iniciando tras ello una rehabilitación que suele ser dolorosa y en la que el eibarrés deberá incluir también ejercicios de prevención. Lo que sí parece descartado en principio es que tenga que pasar por el quirófano, a lo que solo se suele recurrir en este tipo de lesiones como última opción cuando son ya varias las luxaciones sufridas, algo peligrosamente común después de la primera

Los partidos que se perdería Galarreta

En cualquier caso, Galarreta tendrá difícil jugar más en lo que resta de marzo y todo apunta a que volverá ya después del parón que se producirá a finales de mes con motivo de los compromisos de las selecciones nacionales. Así pues, además de perderse el duelo ante la Real Sociedad y la visita del FC Barcelona a San Mamés del próximo sábado, para la que también está descartado, es más que duda para los siguiente compromisos ante el Girona (14 de marzo) y el Real Betis Betis (22 de marzo).

Los números de Galarreta

Sin duda, se trata de un serio contratiempo para Valverde, que tiene en Galarreta a uno de sus futbolistas más utilizados. En concreto es el octavo con más minutos de la plantilla: 2.054 en total repartidos en 35 encuentros. A priori, todo apunta a que su relevo será el joven Alejandro Rego, con opciones también para Mikel Vesga.