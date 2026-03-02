A 800 kilómetros de San Mamés y con el corazón en Bilbao: “Nuestro Athletic de nuestra vida, en la ciudad donde vivimos, para nosotros es lo más grande”

La Peña Athletic Óscar de Marcos en Dos Hermanas convierte cada partido en una final y afronta con máxima ilusión la vuelta de semifinales ante la Real Sociedad

La pasión no entiende de fronteras, tampoco de kilómetros. En Dos Hermanas, a casi 800 kilómetros de Bilbao, un grupo de aficionados demuestra cada semana que el sentimiento rojiblanco no depende de la geografía. La Peña Athletic Óscar de Marcos en Dos Hermanas se ha consolidado como punto de encuentro indispensable para los seguidores del Athletic Club en Sevilla. Y mañana, con la vuelta de semifinales ante la Real Sociedad, el local volverá a latir como si estuviera en plena Gran Vía bilbaína.

El origen de la peña se remonta a 2012, aunque la semilla se plantó unos meses antes, en una noche europea inolvidable. “Estaba viendo el partido contra el Manchester y cada vez que metía un gol me lanzaba por el pasillo gritando ¡gol!”, recuerda el presidente. La escena provocó la reflexión definitiva de sus amigos: “Si lo vives con tanta pasión, ¿por qué no montas una peña?”. Aquella frase, casi improvisada, terminó convirtiéndose en el inicio de una comunidad rojiblanca en Andalucía.

El nombre elegido no fue casual, Óscar de Marcos representaba los valores que querían trasladar. “Garra, consistencia, no parar nunca”, enumeran. En aquel momento era un futbolista que empezaba a despuntar, hoy es el jugador con más partidos en la historia del club, una elección que el tiempo convirtió en símbolo.

Seguir al Athletic lejos de casa tiene un matiz especial. “Se vive de otra manera”, reconocen. No hay rutina de estadio cada dos semanas, pero sí una necesidad mayor de reunirse, de compartir, de sentirse parte de algo único. La peña se ha convertido en refugio emocional. “Nos arropamos entre nosotros y cuando el equipo viene a Sevilla, allí estamos”, explican. La distancia no debilita el sentimiento, todo lo contrario, lo intensifica.

La semifinal ante la Real Sociedad añade un punto extra de emoción, incluso en lo familiar. “Mi hermano es de la Real y vive en Baracaldo, yo vivo aquí y soy del Athletic. Uno de los dos estará en la final”, cuenta entre risas nerviosas. Rivalidad sí, pero desde el respeto, porque si algo subrayan es la identidad que define al club. “Tiene una filosofía romántica, entrañable”, aseguran. Una manera de entender el fútbol que refuerza el orgullo de pertenencia. “Somos auténticos, tenemos una seña de identidad que nos hace diferentes”.

En Dos Hermanas, además, el sentimiento no solo se comparte, se hereda, padres e hijos celebran juntos cada gol y sufren cada derrota. Una de las más jóvenes lo resume con una frase que define el espíritu de la peña: “Es casi el vínculo más importante con mi padre ahora mismo”.

Mañana no será un partido más, será otra noche de nervios, de bufandas al viento y de celebración compartida. Porque, lejos de Bilbao pero más unidos que nunca, lo tienen claro: “Nuestro Atleti de nuestra vida, en la ciudad donde vivimos, es lo más grande”.