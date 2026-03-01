España - Ucrania: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

España y Ucrania vuelven a enfrentarse tres días después del triunfo de los de Chus Mateo en Riga (Letonia)

España mantuvo el pleno en la fase de clasificación para el Mundial de baloncesto de 2027 tras ganar este viernes a Ucrania en Riga (66-86) gracias a un gran tercer cuarto, en el que frenó al conjunto del Este y desrozó sus aspiraciones con triples y penetraciones.

Chus Mateo había pedido en la previa que no se mostraran ansiosos por ganar a una Ucrania que también había vencido en los dos primeros partidos de esta fase de grupos, ante Georgia y Dinamarca. Su equipo le hizo caso y después de sufrir e ir a remolque en los dos primeros cuartos, rompieron el choque en el tercero.

"Hemos reaccionado muy bien en el descanso. Hemos sido capaces de entender por qué habíamos tantas pérdidas de balón, nos hemos colocado mejor y hemos mantenido la cabeza fría para seguir controlando el rebote. Estoy contentísimo", afirmó el seleccionador español al concluir el encuentro.

Lo bueno es que ha derrotado claramente al rival más directo del grupo. Lo malo es que se lo puede creer y este lunes deben volver a enfrentarse a estos mismos jugadores y a un Kovliar -autor de 15 puntos- con el que tocará bregar de nuevo, ahora en Oviedo.

"Es una victoria importante, pero no es decisiva. Eso es algo que tengo que transmitir al equipo. Aunque hayamos jugado bien y ganado a un muy buen equipo aún no hemos completado el trabajo. Este partido es pasado. Ahora hay que centrarse en que hay uno más y que hay que clasificarse para la siguiente fase", añadía el ex del Real Madrid, sabedor de que ganando este lunes a Ucrania en casa, el pase para la siguiente fase ya será matemático.

En Riga, Cárdenas, autor de 16 puntos, así como Jaime Fernández (14) y un Bassas (16) que fue letal desde el triple, lideraron al conjunto español. Un equipo que espera que otros, como Almansa o Paulí tomen el relevo en tierras astures.

A qué hora es el España - Ucrania de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de España y Ucrania, perteneciente a la jornada 4 de esta fase clasificatoria, se va a disputar este lunes 2 de marzo a partir de las 20:30 horas -hora peninsular española- en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Dónde ver en TV y online el España - Ucrania de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de España y Ucrania se podrá ver a través de RTVE y de DAZN. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.