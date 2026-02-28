Impacto inmediato en la Euroliga de la guerra de Israel y USA contra Irán

La Liga israelí se ha suspendido, los jugadores están saliendo del país y los principales equipos trasladado sus bases de operaciones a sus antiguas sedes europeas

La Euroliga tomó el pasado mes de noviembre una medida polémica al permitir que los partidos del Maccabi Tel Aviv y del Hapoel el Aviv se jugarán en Israel a partir de diciembre después del alto el fuego decretado en Gaza.

La medida fue muy protestada y criticada y, entre otros, el Valencia Basket tuvo que sufrir la agresividad que ahora se vive en Israel y así se quejó de lo que tuvo que sufrir en su visita al Maccabi en diciembre.

Posteriormente, tanto uno como otro club han seguido jugando con normalidad en sus pabellones, pero todo va a cambiar por una nueva guerra. Este sábado, Israel y Estados Unidos le han declarado la guerra a Irán y el país hebreo se ha vuelto a convertir en un lugar muy peligroso para la práctica deportiva.

A falta de saber si va a tomarse alguna medida de otra índole, tanto el Maccabi como el Hapoel ya están moviendo sus infraestructuras para sus anteriores sedes: Belgrado y Sofia, respectivamente.

La selección de Israel, que está jugando durante las Ventanas FIBA, sigue disputando sus partidos como local en Limassol (Chipre) y no va a moverse. Y el Hapoel Jerusalem también ha trasladado oficialmente su sede a Belgrado para jugar los cuartos de final de la Eurocup.

La Liga justifica la suspensión por la seguridad de los jugadores

Y la Liga de baloncesto israelí ha quedado definitivamente suspendida mientras los jugadores abandonan el país en las últimas horas. "La Winner League opera de acuerdo con las directrices del Comando del Frente Interior y trabaja para implementar, según la situación sobre el terreno, los planes preparados con antelación para las circunstancias actuales”, señala la propia Liga en un comunicado oficial.

Según la Liga es una medida provisional, pero no saben cómo acabará. “La liga se mantiene en contacto continuo con los clubes, las autoridades de seguridad y el Ministerio de Cultura y Deporte, y está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la óptima preparación para la reanudación de las actividades en la fecha que determinen las autoridades pertinentes", añade.

Y afirma que la prioridad ahora mismo es cuidar de las personas que componen equipos y clubes. “El principio rector de la Liga es salvaguardar la seguridad de todos los jugadores y el personal del equipo, y proporcionarles un entorno seguro y protegido, especialmente a los jugadores extranjeros. A medida que la situación se aclare, se tomarán decisiones más precisas y fundamentadas. Seguiremos informando sobre la evolución de la situación", concluía el comunicado del organismo rector del campeonato israelí

Por otro lado, el torneo adidas NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi también se ha suspendido, en su caso definitivamente, como medida de precaución, según ha anunciado Euroleague Basketball este mismo sábado.