El Real Madrid asume que la decisión de cerrar beneficia al Maccabi: "No tendremos el apoyo de nuestro público”

Como ya se quejara el entrenador del Barça, Xavi Pascual, Scariolo también reconoce que los israelíes son los grandes beneficiados de que sus duelos en España sean a puerta cerrada

Como ya hiciera Xavi Pascual hace unos días, cuando se comunicó que el partido entre el Barça y el Maccabi Tel Aviv se jugaría a puerta cerrada, el preparador del Real Madrid, Sergio Scariolo, también reconocía que eso perjudicaba a su equipo y acababa beneficiando al conjunto israelí, ya que los madridistas van a tener que jugar el encuentro sin el apoyo de los suyos, justo lo contrario que el Maccabi, que no va a tener la presión que sí sufrió el Valencia Basket hace unas semanas en su visita al cuadro macabeo.

La delegación del Gobierno en Madrid comunicó a principios de semana que este Madrid-Maccabi se jugaría a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y "siguiendo la recomendación de la Policía Nacional". Y, por si fuera poco, la Comisión Antiviolencia lo declaró ayer de alto riesgo, por lo que obligaba al club blanco a tomar medidas de seguridad adicionales y reforzar sus dispositivos junto con las fuerzas de seguridad implicadas en el evento.

“Es un partido atípico en el que tenemos que encontrar todos los recursos, de motivación, de energía y competitividad dentro de nosotros, porque no tendremos el apoyo de nuestro público”, reconoce Scariolo, quien teme el crecimiento del Maccabi Tel Aviv tras un mal inicio y el hecho de tener que afrontar este duelo sin el calor de los suyos.

Scariolo mandaba un aviso a los suyos ante lo que les espera. “Tenemos que afrontar un partido contra un equipo con talento, capacidad de anotación, gran uno contra uno y con jugadores atípicos que pueden entrar y salir de la pintura. Poseen una gran capacidad de atacar el rebote ofensivo y tienen un ritmo muy alto, por lo que la transición defensiva va a ser importantísima. Es importante que tengamos solidez a partir del control del rebote defensivo”, indicaba el italiano.

Mario Hezonja clama venganza tras lo de la primera vuelta

Mario Hezonja, por su parte, no quería destacar el hecho de tener que jugar sin público y apelaba a la importancia del rival y de ganar el partido de cara a poder mirar hacia arriba en la Euroliga. "Espero un partido duro y físico. Allí nos castigaron en el rebote y tuvimos errores defensivos. Ahora somos mucho mejor como equipo. Maccabi es un equipo difícil, muy físico y hay que trabajar sobre la defensa y cerrar el rebote", avisaba el croata.

Hezonja pensaba en lo que su equipo sufrió en Belgrado, con una derrota ante el Maccabi en el último segundo y clama 'venganza'. "Lo afrontamos con muchísimas ganas después de haber perdido de forma inesperada contra ellos en la primera ronda. El equipo hizo un buen partido contra el Asvel y estamos siguiendo bien el camino, mejorando nuestro juego y sumando victorias que nos dejamos de lado en la primera vuelta", reconoce.

En este sentido, mira más allá y deja claro que hay que sumar en previsión de lo que llegue ahora. "Maccabi, en casa, y luego los dos próximos partidos que nos vienen también son muy importantes para seguir creciendo como equipo y aumentando nuestra posición en la Euroliga. Estamos a dos victorias del líder y por eso es muy importante sumar triunfos", indica Mario Hezonja.