El Real Madrid sobrevive al susto ante uno de los colistas y salva una victoria engañosa

El equipo blanco salvó una victoria clave en su visita al penúltimo de la Euroliga tras una actuación muy preocupante en buena parte del partido, hasta que la energía de Garuba y la inspiración de Lyles evitaron un tropiezo que podría haber sido difícil de digerir

El Real Madrid se hizo un lío en el LDLC Arena en Décines-Chapieur con tres cuartos en el que el equipo bajó ante el penúltimo clasificado de la Euroliga el nivel. Y es que en este deporte, los errores se pagan caros, por lo que cualquier fallo puede hacer que se altere la sexta posición en al que se han colocado tras este encuentro.

Un Real Madrid completamente perdido

Los de Scariolo se impusieron al conjunto francés en su primera visita a domicilio, pero no sin antes sufrir un poco. Durante el primer cuarto, fue difícil ver cuál era la estrategia que seguían ambos conjuntos, con poca sangre atacante que afectó el ritmo del encuentro. Lyles fue decisivo en ataque con 12 de sus 21 puntos, con una buena defensa con Garuba a la cabeza. Tanto Tavares con 12 puntos, 9 rebotes y 25 de valoración, como Campazzo pusieron un poco de cordura durante los tres primeros cuartos en los que a ambos equipos le pusieron un poco de cordura.

El conjunto local mantuvo el control del encuentro creando tensión, con un dominio total del rebote ofensivo y una retaguardia que se empezó a activar. A pesar de que tridente formado por Heurtel, Harrison y Masa estiró la renta hasta los 9 tantos, el Madrid resistió el pulso gracias al empuje de Campazzo y Tavares. En el intermedio, los blancos redujeron la racha hasta los cinco puntos.

Poco a poco los blancos lograron la victoria

Al Madrid le pesó la falta de puntería, a pesar de que la circulación del balón era fluida, no lograban encestar. El ASVEL llegó a escaparse por 10 tantos al inicio del tercer acto (48-38), viéndose los de Scariolo obligados a ponerse las pilas. Sería en el cuarto acto cuando consiguieron el cambio total de tornas, con un imperial Lyles que anotó 12 puntos seguidos logrando un parcial de 8-24, sentenciando el encuentro con un 69-80.

Ficha técnica

Resultado: ASVEL Villeurbanne 69 - 80 Real Madrid

Equipos

ASVEL Villeurbanne: Heurtel (12), Harrison (6), Lighty (3), Ndiaye (6), Vautier (-), -cinco inicial-, Watson (14), Jackson (8), Atamna (-), Massa (8), Seljaas (3), Traoré (7) y Eboua (2).

Real Madrid: Campazzo (15), Abalde (-), Hezonja (6), Okeke (6) y Tavares (12) -cinco inicial-, Maledon (9), Feliz (4), Krämer (-), Procida (-), Lyles (21), Garuba (5) y Len (2).

Árbitros: Robert Lottermoser (GER), Saulius Racys (LTU) y Christian Theis (GER).

Pabellón: LDLC Arena de Lyon (Francia).