Altos vuelos del Real Madrid para olvidar el sinsabor copero

Los blancos no tienen piedad del Bayern Múnich y suman un cómodo triunfo que les acerca al objetivo de lograr acceso directo a los cuartos de final de la Euroliga

Por la vía rápida. Así resolvió el Real Madrid su compromiso de Euroliga ante el Bayern Múnich. Los blancos, lejos de tener dudas tras la dolorosa derrota en la final de la Copa del Rey, se levantaron con todo para dominar el partido desde el principio y dar aire al proyecto de un Sergio Scariolo que fue silbado por la afición antes del inicio del encuentro.

Lo cierto es que había cierta expectación por cómo sería el recibimiento al equipo tras caer en la final copera ante Baskonia. Con sitios vacíos aún en el pabellón, en una entrada que se situó alrededor del 55 por ciento de asistencia, un sector de la grada no dudó a la hora de silbar cuando el 'speaker' anunció a Scariolo, quien esta semana asumió toda la culpa de la dolorosa derrota contra los vitorianos.

Pese a que el ambiente no era en caso alguno el mejor posible, los jugadores madridistas supieron evadirse para dejar a los alemanes en tan solo 12 puntos al final del primer cuarto y ponerse hasta 20 puntos arriba al descanso (53-33).

En cuanto a qué marcó la diferencia, no podemos obviar que los buenos porcentajes locales, con 12/15 (80%) en tiros de dos y 7/15 (46,7%) desde el triple, contrastaron con el pobre acierto de los de Pesic, influenciados por la defensa blanca, con 9/23 (39,1%) en lanzamientos de dos y 3/11 (27.3%) desde más allá del arco.

Una segunda parte con poca historia

Pese a los intentos de los germanos por rebajar la renta a la salida de los vestuarios, Hezonja continuó con su recital de lanzamientos y disparó a los suyos, 65-41 (min.26). El Madrid sumó a Abalde a su recital exterior y obligó nuevamente a Pesic a cortar la hemorragia, que se iba hasta los 30 de diferencia, 74-45 (min.28).

Ya con Alex Len en cancha, los blancos dividieron aún más la rotación y acabaron un choque que pasó a ser un mero trámite, que sirvió además para reponer moral y ánimo después de la derrota en la final de Copa. El capitán Sergio Llull animó a la parroquia local con varios triples marca de la casa y la afición despidió con aplausos a los suyos tras el 93-70 final.

- Ficha técnica:

93 - Real Madrid (19+34+25+15): Campazzo (4), Abalde (9), Hezonja (16), Okeke (5) y Tavares (11) -cinco inicial-, Maledon (2), Feliz (9), Llull (9), Deck (9), Lyles (12), Garuba (3) y Len (4).

70 - Bayern de Múnich (12+21+14+23): Dimitrijevic (11), Rathan-Mayes (11), Lucic (4), Da Silva (4), McCormack (-) -cinco inicial-, Giffey (6), Voigtmann (5), Jessup (17), Jovic (-), Fischer (-), Mike (2) y Gabriel (10).

Árbitros: Damir Javor (SVN), Gytis Vilius (LTU), Josip Radojkovic (HRV). Señalaron falta técnica a Vladimir Lucic, del Bayern de Múnich (min.18).

Incidencias: Partido de la jornada 29 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 9.728 espectadores.