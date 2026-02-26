Real Madrid - Bayern Múnich: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los blancos esperan recuperarse de la derrota en la final de la Copa del Rey con una alegría ante su público en la máxima competición continental

Hora de lamerse las heridas. El Real Madrid no pudo con el Baskonia en la final de la Copa del Rey y este jueves 26 de febrero le toca cambiar el chip para medirse al Bayern Múnich en la Euroliga, equipo que está incluso lejos de los puestos de play-in, pero ante el que no se pueden confiar lo más mínimo de caca a conseguir la victoria. Sobre ello habla un Sergio Scariolo que asegura haber hecho un trabajo de autocrítica junto a sus chicos.

"Hemos hecho nuestra autocrítica. Evidentemente, yo personalmente creo que debía de haber visto venir un poco el clima de que lo más difícil ya lo habíamos cumplido, después de los dos grandísimos partidos de cuartos y semifinales, algo que se instaló un poco en el equipo, incluso en el inicio de primer cuarto ante el Baskonia. Nos ha bajado la humildad, la energía con la que tienes que jugar finales. Era mi primera final con este grupo. Asumo toda la responsabilidad y, en este sentido, desde luego no se volverá a repetir. Vas aprendiendo de los errores, pero luego una vez que aprendes, tienes que volver a centrarte en el futuro", analiza.

Ahora los blancos cambian de escenario para intentar mantener la buena línea en la máxima competición continental, en la cual ocupan el cuarto puesto con un balance de 17-11, solo un partido por delante del 10º clasificado. Estando todo tan apretado, no pueden despistarse lo más mínimo para acabar entrando en cuartos de final de manera directa.

A qué hora es el Real Madrid - Bayern Múnich de la jornada 29 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, perteneciente a la jornada 29 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 26 de febrero a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Bayern Múnich de la jornada 29 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

