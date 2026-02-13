Scariolo anuncia el regreso más esperado en el Real Madrid

El técnico madridista espera que, ahora que va a volver a contar con la rotación al completo, se acaben los altibajos con el avance de los partidos

La buena racha del Real Madrid, tanto en Europa como en la ACB que le llevó a ganar 18 de 20 partidos ha atenuado lo que habría supuesto una crisis tras las tres últimas derrotas en la Euroliga. El colchón que tenía le ha permitido afrontar este duro momento sin salir de la zona de 'play off', pero eso ya se le ha acabado y si quiere seguir ahí debe empezar a ganar y el primer reto es hacerlo en el Stark Arena de Belgrado.

Aunque no es conveniente personalizar y mucho menos en una plantilla tan amplia y con tantas estrellas como la del Real Madrid, esta mala racha a domicilio ha coincidido con el periodo de baja de Théo Maledon. El francés, pese a que nunca es titular, es un jugador clave para Scariolo, que ha decidido en más de una ocasión los partidos en el último cuarto dándole a él toda la responsabilidad,

Al técnico italiano le gusta controlar los partidos y le encantan los 'manejadores', y cuando no tiene a Maledon, le echa mucho de menos, ya que no son pocas las veces que lo utiliza al mismo tiempo que Facu Campazzo o que Andrés Feliz.

La vuelta de Deck y Maledon, clave

El regreso del francés es una gran noticia para él y no ha dudado en celebrarlo. Scariolo confirmaba en la previa de este encuentro que ya contará con Maledon ante el Partizan, así como con un Gabriel Deck que siempre aporta y, en sus malos días, enchufa a todos con su garra y su despliegue físico.

"Viajamos todos a Belgrado y espero que todos los jugadores estén disponibles. Tanto Theo Maledon como Gabriel Deck es posible que puedan jugar mañana aunque con limitación de minutos", señaló el preparador de Brescia, quien confirmó que ambos jugadores tienen un "rol fundamental" en el equipo y espera que, con ellos, se mantenga la "competitividad del equipo".

"En el inicio de los partidos lo hacemos perfecto, el mejor equipo siempre, el problema son más los finales. Lo que puedes hacer es prepararte para esos finales y luego mantenerse. Si tienes a todos tus jugadores, aunque no estén al 100%, ya es otra cosa. Damos un paso para resolver esas descompensaciones que tenemos en función del personal", indicaba Scariolo sobre la recuperación de ambos, que calificó como: "Un paso hacia recuperar el muy buen equilibrio que habíamos alcanzado durante unas semanas hasta que justo se rompiera a causa de estas ausencias importantes".

Un Partizan nuevo con Joan Peñarroya

Con esos 'refuerzos' espera que el Madrid cambie la dinámica ante un Partizan claramente al alza desde que se ha asentado con Joan Peñarroya. "Está probablemente en su mejor momento. Toda la temporada viene de haber ganado grandes partidos a equipos de nivel. Ha encontrado, en buena parte al buen trabajo de Joan, un equilibrio excelente con un rendimiento muy alto y, obviamente, por consecuencia, una vuelta en la comunión con su afición, que también es un factor muy determinante en Belgrado", avisó el italiano, que sabe lo que le espera en el Stark Arena.