Alerta roja en el Barça de Xavi Pascual

A una semana del inicio de la celebración de la Copa del Rey la entidad blaugrana vive su peor momento del curso al quedarse sin gasolina

La sensación es que este Barça no da para más. Pese a jugar en el Palau Blaugrana y frente a un rival de la zona baja de la Euroliga como es el París Basketball, los azulgrana sucumbieron ante los galos por 74-85 entre fatiga, lesiones y un sinfín de errores en el tiro.

La alarma se ha disparado en la Ciudad Condal. A una semana para el inicio de la Copa del Rey, el conjunto azulgrana confirmó que afrontará el primer título del año "al límite", algo que ya reconoció su técnico, Xavi Pascual, en la previa del encuentro.

Sin los lesionados Kevin Punter y Tomas Storansky –a los que se les unió hoy el pívot Jan Vesely, que sólo jugó 7 minutos por molestias lumbares–, al Barça le faltó fondo de armario para igualar la jerarquía exterior de Hifi (21 puntos), Stevens (15) y Robinson (18), los atletas del París que dejaron en evidencia las lagunas del cuadro local. Sólo el azulgrana Darío Brizuela plantó cara en un duelo que los visitantes encarrilaron gracias a un parcial de 12-28 en el tercer cuarto.

Lo cierto es que ni el ambiente estuvo a favor de los de Xavi Pascual, ya que estos se encontraron con un ambiente algo desangelado en las gradas del Palau por la coincidencia horaria del Atlético de Madrid-Barça de la Copa del Rey de fútbol y la resaca del temporal de viento que este jueves afectó buena parte de Cataluña.

Pese a tales contratiempos, el primer tiempo no fue mal para los catalanes, ya que a dos minutos del descanso vencían por hasta ocho puntos (42-34). Sin embargo, los parisinos recortaron distancias y dieron el golpe en el tercer cuarto para ponerse hasta 12 arriba.

Un Barça a la deriva y sin reacción

El conjunto de la Ciudad Condal fue incapaz de cambiar la inercia de los visitantes, que crecían con otros cuatro triples para afrontar el último cuarto, como decíamos, con una holgada diferencia (55-67). Un parcial de 12-28 en el tercer cuarto mientras en el Estadio Metropolitano el equipo de fútbol perdía por 4-0 al descanso, algo que también se notó en el ambiente del pabellón azulgrana.

En el último cuarto, el Barça no encontró la gasolina para discutirle el triunfo al cuadro francés, que en tres minutos amplió la ventaja hasta los 15 puntos (58-73, min.33). Y cuando el Barça intentó despertar, de la mano de un insistente Brizuela, ya fue demasiado tarde. Una derrota con la que se mantiene en la zona noble de la Euroliga pero que deja mal cuerpo a la plantilla a pocos días de la disputa del tornero del KO.

-- Ficha técnica:

74 - Barça (18+25+12+19): Juani Marcos (-), Cale (8), Clyburn (9), Norris (4), Hernangómez (7) -cinco inicial-, Vesely (2), Brizuela (15), Fall (4), Laprovittola (11), Shengelia (11) y Parra (3).

85 - París Basketball (21+18+28+18): Robinson (18), Cavaliere (2), Herrera (9), Rhoden (10), Dokossi (2) -cinco inicial-, Hifi (21), Stevens (15), Faye (-), Morgan (6), M’baye (2) y Willis (-).

Árbitros: Tomislav Hordov (CRO), Saulius Racys (LIT) e Ioannis Tiganis (GRE). Eliminados: Marcos (min.34)

Incidencias: partido de la jornada 28 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 4.368 espectadores.