Nazinho, un fichaje en diferido para los verdiblancos

En La Cartuja tienen previsto, salvo giro mayúsculo, hacer efectivo en verano un acuerdo con el Círculo de Brujas que conviene a todas las partes

Las negativas constantes de Ricardo Rodríguez a abandonar el Real Betis en las dos últimas ventanas de transferencias impidió el fichaje por los verdiblancos de Flávio Basilua Jacinto dos Nazinho, carrilero izquierdo portugués de 22 años que pertenece a un Círculo de Brujas que lo reclutó en 2024 a cambio de un millón de euros procedente del filial del Sporting CP, aunque ya vale cuatro millones, según la web especializada 'Transfermarkt'. El acuerdo entre las tres partes era absoluto por un montante total que, bonus incluidos, podía llegar a los seis millones, planteándose en La Cartuja reactivar la operación el próximo verano.

Y es que el internacional suizo, que disputará el Mundial 2026 con el combinado helvético, termina contrato el 30 de junio próximo, por lo que Junior Firpo, que no ha tenido precisamente un buen regreso a casa por culpa de las lesiones, se quedará solo en una demarcación en la que Manuel Pellegrini ha confiado más en el central zurdo Valentín Gómez que en sus dos moradores natos. Además, el internacional luso en categorías inferiores, que tiene ascendencia de Guinea-Bissau, ha mantenido el buen nivel apuntado anteriormente, pues suma dos goles y tres asistencias en 22 duelos oficiales.

Una lesión de tobillo a principios de la 25/26, ya con el mercado estival cerrado y que le hizo perderse apenas tres encuentros de la Jupiler Pro League, ha sido su única contingencia en la temporada vigente, figurando en su historial un par de dolencias musculares en la 24/25 y otras dos inciso-contusas en la 23/24, nada digno de considerar. Nazinho, que tiene experiencia previa como extremo aunque se ha hecho fuerte más recientemente como lateral, reconversión formalizada con cierta continuidad en la sub 21 de Portugal. El sábado pasado, en la última jornada liguera en Bélgica, hizo uno de los cuatro goles del triunfo por 3-4 ante el Charleroi desde fuera del área.

Se llevó un disgusto Nazinho cuando lo tenía todo preparado en verano

Curado de espantos en enero, Nazinho se llevó un verdadero disgusto en agosto pasado cuando lo tenía literalmente todo preparado para viajar a Sevilla para pasar reconocimiento y firmar hasta 2030 por el Real Betis. En La Cartuja contaban con que no se ejercería el segundo año opcional dentro del contrato de Ricardo Rodríguez, que manejaba ofertas y que, hasta un determinado día, podía marcharse sin penalización o contraprestación alguna a favor de los verdiblancos. Finalmente, el internacional suizo optó por continuar y el luso se quedó compuesto y en Brujas.