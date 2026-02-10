Se apunta a la convocatoria de Luis de la Fuente: "Trabajo día a día para intentar que me tenga como una opción para el Mundial"

Álex Jiménez, lateral derecho español del Bournemouth de Iraola, se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Premier, de ahí que el seleccionador español y su staff técnico lo estén siguiendo muy de cerca de cara al Mundial

El lateral derecho es una de las demarcaciones que trae de cabeza al seleccionador español Luis de la Fuente de cara al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Una posición en la que el técnico de Haro tendrá oportunidad de hacer una última probadora en este mes de marzo, con motivo de la convocatoria para la Finalissima ante Argentina en Qatar, la cual se disputará el día 27, midiéndose ante Egipto tres días después en un amistoso.

La lesión de Carvajal, quien volvió a pasar por el quirófano en octubre tras haber vuelto a la Roja en el mes de septiembre, tiene al capitán del Real Madrid lejos de su máximo nivel competitivo y, por tanto, lo convierte como una seria duda para el Mundial, al menos de manera activa sobre el campo.

Sin Carvajal, Pedro Porro se ha convertido en dueño y señor del lateral derecho de España, ganándose también un sitio en las convocatorias de Luis de la Fuente un polivalente Marcos Llorente que no había contado demasiado para el seleccionador con anterioridad.

El debate por el lateral derecho de España está abierto y en él, incluso, se ha colado el bético Aitor Ruibal, gracias a su polivalencia y al buen rendimiento que viene dando como verdiblanco. Sin embargo, es Álex Jiménez, del Bournemouth, quien está siendo seguido más de cerca por el staff técnico de la Selección.

Álex Jiménez, auténtica sensación de la Premier con el Bournemouth

El de Leganés se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Premier League a sus casi 21 años, habiéndose formado como jugador en la cantera del Real Madrid y habiendo pasado por el Milan, hoy día es indiscutible en el carril diestro del Bournemouth de Iraola.

En préstamo, ha cumplido ya los objetivos para que su compra por los ‘cherries’ sea obligatoria. Hasta la fecha, Álex Jiménez acumula 1.599’ de juego repartidos en 23 encuentros, consiguiendo un gol y una asistencia. Una actuación destacada que no sólo ha servido para que vea incrementado su valor de mercado hasta llegar a los 18 millones de euros, según Transfermarkt, sino que también ha despertado la atención del seleccionador Luis de la Fuente y su staff.

Álex Jiménez lanza un mensaje a Luis de la Fuente: ¿Por qué no?

Sobre ello se ha referido el propio Álex Jiménez en declaraciones a Mundo Deportivo, donde deja claras sus intenciones: “Intento no fijarme mucho en eso, pero sé que hay un Mundial este verano y trabajo día a día para intentar que Luis de la Fuente me tenga como una posible opción para el Mundial. ¿Por qué no?”.

De hecho, entre sus referentes cuenta con Carvajal porque ha estado “muchos años en el Madrid”, aunque también se fija en Alexander-Arnold, Davies y Theo Hernández, con quien coincidió en el Milan.