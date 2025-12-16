Ya hay fecha para la Finalissima entre Argentina y España

El choque entre el Campeón de América y el de Europa se celebrará en Doha el próximo 27 de marzo, estando aún por confirmar de manera oficial

‘Sí’ a la Finalíssima por parte de Argentina. La AFA ha acabado de desbloquear la gran final y el encuentro entre Argentina, campeón de América, y España, campeón de Europa, se acabará disputando. Un choque que, tal y como ha avanzado AS.

El encuentro entre Argentina y Europa se celebrará, finalmente, el 27 de marzo en Doha. Era la AFA la única que estaba bloqueando el acuerdo, estando el resto de partes implicadas -RFEF, UEFA y CONMEBOL-. Y es que los problemas internos de la Federación Argentina de Fútbol, inmersa en una investigación judicial y un distanciamiento entre el cuerpo técnico y los dirigentes, habían complicado la celebración del mismo.

El plan de Qatar con la Finalissima

Cerrada, a falta de oficialidad, la fecha de la Finalíssima, ahora Qatar quiere utilizarla como un anuncio estrella esta semana, haciéndolo coincidir con que celebra su día nacional el 18 de diciembre. El choque se disputará en el estadio Lusail, el mismo en el que se jugó la final del Mundial.

Otro amistoso para España

Junto a la Finalísima, España y Argentina disputarán un segundo amistoso en Doha con motivo del mismo parón. La albiceleste se enfrentará a Qatar, mientras que los de Luis de la Fuente harán lo propio contra Egipto. Ambos compromisos se oficializarán junto a la Finalissima.

Louzán, tranquilo

Hace unos días que Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya se mostró tranquilo al respecto, confirmando que habían solucionado los problemas que estaban dificultando la disputa del encuentro y que sólo faltaba confirmarlo de manera oficial. "Está cerrado, a falta de confirmación oficial”, afirmaba Louzán en la Asamblea General de la RFEF, detallando que ya hay un acuerdo con UEFA.

La disputa de la Finalissima entre Argentina y España, por tanto, será una antesala de ensueño para Qatar, antes de que el próximo verano se lleve a cabo el próximo Mundial de selecciones. Una Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Finalissima volvió a disputarse en 2022, cuando Argentina goleó por tres goles a cero a Italia en el estadio de Wembley de Inglaterra. Desde entonces Conmebol y UEFA trabajan de manera conjunta para darle continuidad a este cruce entre los campeones continentales, que con el paso del tiempo fue ganando relevancia dentro del calendario internacional de fútbol. En el 2026, por tanto, parece que volverá a repetirse, pese a los problemas iniciales.