La confianza de la RFEF en La Cartuja y la rentable inversión de la Junta en las finales de la Copa del Rey: "Está más que avalada"

"Las últimas seis finales (de Copa del Rey), teniendo dos a puerta cerrada, repercutieron en un impacto económico directo de 257 millones de euros. Pero sólo la final del 2025, que coincidió en un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, resultó un impacto económico directo que rondó cerca de los 60-65 millones de euros", resalta Gorka Lerchundi

Durante su interesantísima entrevista con ESTADIO Deportivo, el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi, se detuvo con interés al referirse al Estadio de La Cartuja, donde actualmente está disputando el Betis sus partidos como local debido a las obras de su estadio y al que el Sevilla FC aspira a ir, también, si se inicia la remodelación anunciada del Sánchez-Pizjuán. Un estadio, el de La Cartuja, cinco estrellas que también seguirá acogiendo la final de la Copa del Rey tres ediciones más y que, además, será sede del Mundial de 2030 que España acogerá junto a Portugal y Marruecos. Y es que es La Cartuja un campo que aspira a asentarse como el 'Wembley' de la Selección Española.

"Estamos hablando de un estadio que es ya el tercer estadio de España, por detrás del Bernabéu y del Nou Camp", resalta Lerchundi, quien puntualiza que está gestionado por una sociedad compuesta por la Junta de Andalucía, que tiene la mayoría del accionariado, pero donde también están los ayuntamientos de Sevilla y de Santiponce, y donde hay otros socios como puede ser el Estado Central: "Pero sí, podríamos decir por volumen y por capacidad de albergar grandes eventos, que el estadio La Cartuja es la joya de la corona".

"Ahora mismo tenemos al Betis dentro del estadio, porque están comenzando las obras en su campo. Pero sí, el objetivo desde que entra el presidente Juanma Moreno a gobernar, y creo que ya se ha dicho en más de una ocasión, es que nos encontramos con un estadio que estaba lleno de jaramagos, donde muchas puertas prácticamente no se podían abrir y donde había unos problemas a nivel de infraestructura que se solucionaron. Entonces, a raíz de eso, hay un objetivo claro, que es que un estadio que no pertenece a ningún club, con unas dimensiones relevantes, se pueda convertir en el Wembley de Reino Unido para ser la sede de los grandes partidos de la Selección española y para ser sede de partidos de la Copa del Rey, para atraer competiciones internacionales, etc… Creo que la hoja de ruta se ha venido cumpliendo. No sin dificultades, porque al final tienes que ganarte la confianza de la Real Federación Española de Fútbol, de la FIFA o de grandes promotores a nivel cultural, porque también se ha convertido en un espacio para conciertos y para grandes eventos como la velada de Ibai de este verano pasado, que metió a 80.000 personas".

Por ello, quiere resaltar Lerchundi la confianza de la RFEF en La Cartuja, algo que bien se ha visto reflejado en la adjudicación de las tres próximas finales de la Copa del Rey: "Hay una confianza absoluta en la gestión que se hace del estadio, en la que queda por hacer a nivel de mejoras de infraestructura, de accesos y lo que nos va marcando un poco la FIFA de cara al 2030". Todo ello, pese al ruido que pudiera ocasionarse en relación al público durante el último partido de España en Sevilla, ante Turquía. Y es que 30.000 asistentes en las gradas, en un estadio de 70.000 como es actualmente La Cartuja, incluso pueden parecer pocos en un simple golpe de vista: "El partido de España-Turquía fue un día entre semana, eran las nueve de la noche y aunque Sevilla se mueve en masa para ir a partidos de su selección, pues a veces las fechas son las que son, también es invierno. El problema es que antes el aforo era de 55.000 espectadores y ahora, con 70.000, donde van 30.000 personas parece que son pocas. Pero fueron muchas, el ambiente fue muy bonito y al final logramos ese empate que nos dio la clasificación para el Mundial del 2026".

Tres nuevas finales de la Copa del Rey para La Cartuja que han supuesto para la Junta de Andalucía una inversión de uno unos 12 millones de euros por ellas, aunque eso se verá recuperado con creces: "Cada euro de las administraciones públicas que entra en eventos como una final de la Copa del Rey se multiplica en un impacto económico a nivel local que tiene todo el sentido, más allá de la proyección internacional, y te cuento. Tú lo has dicho, ¿no? Las últimas seis finales, teniendo dos a puerta cerrada, repercutieron en un impacto económico directo de 257 millones de euros. Pero sólo la final del 2025, que por suerte coincidió en un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, resultó un impacto económico directo que rondó cerca de los 60-65 millones de euros. Entonces, esto, sumado a la proyección internacional de más de 200 países que pueden ver esa emisión en directo de un partido como este… Yo creo que la inversión que hacemos desde las administraciones está más que avalada. Ha sido un proceso, además, en el que después de seis años la Federación ha decidido sacar una nueva licitación en la que ha habido un proceso de concurrencia. Hemos tenido rivales y hemos hecho una apuesta ganadora, porque el presidente nos pidió que quería tener más Copas del Rey en Andalucía, en Sevilla y en La Cartuja, y por suerte creo que hemos hecho un gran trabajo y hemos conseguido que en vez de irse a Madrid, al Metropolitano; a Valencia o a otra sede, sigan siendo en Sevilla".