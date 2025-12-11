La maternidad, una cuestión tabú en el deporte según Blanca Manchón: "En España, una mujer que se queda embarazada dentro de una federación es un problema"

Blanca Manchón, en su entrevista con ESTADIO Deportivo, ha tenido la oportunidad de hablar los problemas que sigue acarreando el asunto de la maternidad para las deportistas españolas

Muchas son las deportistas que son un gran ejemplo en España. Apenas hay que ver el repertorio nacional dentro de las actividades deportivas, donde las categorías femeninos suelen ser respetadas por el mundo entero, llegando a conseguir grandes logros que han aupado el nombre del país a las cotas más altas mundiales. Sin embargo, si uno quiere revisar esa lista, también puede observar los ejemplos que se encuentran en la tierra andaluza, que constituyen un gran ejemplo para todas esas jóvenes que aspiren a conseguir grandes logros en sus distintas disciplinas deportivas.

A pesar de todo lo que luchan por conseguir esos logros, hay un aspecto que sigue siendo complicado de tratar, como es la maternidad. Muchas son las deportistas que reclaman un mayor apoyo de las instituciones a la hora de aumentar su familia, algo que no en muchos casos no es concedida. En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con Blanca Manchón, una voz de la experiencia en este asunto y que ha mostrado su preocupación por ello.

La conciliación en el mundo del deporte es muy dura, por mucho que la gente diga que se ha avanzado. (...) En deportes minoritarios y deportes que no son colectivos, no tenemos baja maternal, no tenemos un protocolo donde asumir el hecho de que te sigan pagando hasta tal fecha que tienes para recuperarte estos meses. No hay nada realmente. (...) La ayuda económica que nos puede dar el Consejo Superior de Deporte de 1000 o 1500 euros por nacimiento de niño, eso es lo que me costaría ahora mismo una vela, pero no te soluciona nada", declaró Blanca por este sentido.

Aunque admite que, poco a poco, está habiendo cambios, aún se necesitan grandes pasos para ello. "Poco a poco se va cambiando pero cuesta. En España, una mujer que se queda embarazada dentro de una federación pues es un problema. No saben cómo gestionarlo, cuando es la cosa más natural del mundo, que siempre va a pasar y siempre ha pasado. Espero y confío que se cree ese protocolo, que esas generaciones que vienen detrás no tengan que elegir terminar su carrera deportiva para ser madres", prosiguió.

Cuando se hizo referencia de que Blanca era la voz de la experiencia, no era por cualquier cosa, ya que se encuentra al cuidado de hasta tres niños, siendo los dos últimos gemelos. Una tarea complicada que le hizo acabar con su carrera deportiva. "Todas las que hemos sido madres hemos vuelto más fuertes y con mejores resultados. Es totalmente incompatible tener las dos cosas. Tuve el primer niño y fui a Tokio después. Me cogió la pandemia de por medio y decidí ser madre por segunda vez. Me vinieron dos, entonces dije ya está, hasta aquí. Con tres es imposible, así que los gemelos me retiraron oficialmente", finalizó.