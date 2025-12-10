La Federación de Peñas, Biris Norte y Accionistas Unidos se unen contra la venta del Sevilla FC: "Hay que defender 135 años de historia"

Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas San Fernando, y Joaquín González, máximo dirigente de AU-SFC, ofrecerán este jueves una rueda de prensa para explicar las movilizaciones conjuntas que llevarán a cabo para defender al club de ser dominado por "un capital ajeno al sentimiento sevillista"

La venta de los principales paquetes de acciones del Sevilla FC hace tiempo que abandonó la condición de rumor para convertirse en noticia inminente. Eso, al menos, es lo que transmiten de manera indirecta los principales actores institucionales; las mismas fuentes que dan por totalmente descartada la denominada 'Tercera Vía', una candidatura de sevillistas de cuna que no estuviese influenciada por la batalla simbolizada en la confrontación entre la familia Del Nido: el padre opositor, el hijo presidente y sus respectivos apoyos.

La entrada de un potente fondo inversor estadounidense se da prácticamente por hecha y eso preocupa muchísimo en las bases del Sevilla FC, que hasta ahora se habían mostrado tendentes a facilitar la opción de Antonio Lappí y Federico Quintero por ser la única que garantiza arraigo, aunque también es la oferta más baja de las presentadas. En medio de "la incertidumbre" generada por este contexto, este mismo miércoles han anunciado el nacimiento de una agrupación para hacer de oposición frontal al desembarco de capital extranjero ante el temor de que objetivo sea especular con el patrimonio nervionense.

El sevillismo de base se une para "defender 135 años de historia del capital ajeno al sentimiento"

El ruido apunta a que los principales accionistas están ansiosos por cerrar este proceso lo antes posible y hay quien apunta a que incluso podría haber novedades muy concretas al respecto antes del final de este 2025. En ese sentido, la Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla FC que se celebrará en la tarde de este próximo lunes, día 15 de diciembre, se antoja clarificadora en esa hoja de ruta a cortísimo plazo. Para prepararse para este cónclave que una vez más se presume bastante tenso, para reclamar toda la transparencia del mundo en este proceso de venta y para blindar los símbolos de la entidad se han unido la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, el grupo Accionistas Unidos del SFC y el grupo de animación Biris Norte.

Según la nota de prensa remitida a ESTADIO Deportivo, entre otros medios de comunicación, estos tres colectivos que gozan de un gran predicamento entre el aficionado sevillista de a pie han informado del acuerdo al que han llegado para unir fuerzas en esta batalla y han convocado una rueda de prensa en la que explicarán las acciones conjuntas y las movilizaciones que van a organizar en los próximos días, confiando en que cuenten con el respaldo de la hinchada blanquirroja. Por ejemplo, desde Accionistas Unidos llevan años luchando para conseguir que el Sevilla FC sea declarado Bien de Interés Cultural Andaluz por su carácter etnológico y que eso sirva para blindar el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y los principales símbolos del club.

Así, los tres grupos han difundido que a partir las 10:30 horas de este jueves 11 de diciembre, en la sede de la P. S. San Bernardo (Calle Ventura de la Vega, 2), comparecerán el presidente de la agrupación de peñas, Carlos Jiménez, y Joaquín González, su homólogo en AU-SFC. "La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, Biris Norte y Accionistas Unidos del SFC explicarán la unión que se ha realizado fortaleciendo el sevillismo de base -ante la incertidumbre de la entidad que puede cambiar definitivamente la senda de 135 años de historia por su venta a capital ajeno al sentimiento sevillista- y explicarán acciones y movilizaciones futuras", explican de manera escueta en el mencionado comunicado de prensa redactado de manera conjunta.