Horario y canal confirmado donde ver los dieciseisavos de Copa: cuándo juegan Madrid, Barça, Atlético, Athletic, Betis, Sevilla, Villarreal...

La tercera ronda del torneo del K.O. se encaja entre las jornadas 16ª y 17ª de LaLiga, cuyos horarios ya conocidos condicionan la programación intersemanal

Tras el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a primera hora de la tarde de este martes 9 de diciembre de 2025, la RFEF ha hecho públicos tanto los horarios como los canales de TV designados para la retransmisión de los partidos, ya sin las omisiones de la primera ronda. El martes 16-D abrirán el fuego cinco encuentros: SD Eibar-Elche CF y RC Deportivo de La Coruña-RCD Mallorca, ambos a las 19:00 horas y televisados por Movistar Plus, como los tres de las 21:00 horas. A saber: CD Guadalajara-FC Barcelona, CD Eldense-Real Sociedad y Real Sporting de Gijón-Valencia CF.

El miércoles 17-D a las 19:00 horas, otros cuatro encuentros por la plataforma de Telefónica: Albacete Balompié-RC Celta de Vigo, Real Racing Club de Santander-Villarreal CF, SD Huesca-CA Osasuna y Cultural y Deportiva Leonesa-Levante UD. Ese mismo día intermedio, dos citas a las 21:00 horas: el CF Talavera de la Reina-Real Madrid (en abierto por La1 de TVE) y el Deportivo Alavés-Sevilla FC, por Movistar Plus. Para el jueves 18 de diciembre quedan el Burgos CF-Getafe CF y el Ourense CF-Athletic Club (los dos a las 19:00 horas y por Movistar Plus), así como el CD Atlético Baleares-Atlético de Madrid y el Real Murcia-Real Betis (a las 21:00 horas y por el mismo canal de pago).

Un aplazamiento con 'trampa' para el Granada: menos descanso que el Rayo

Por razones que no vienen al caso, el jueves 18 de diciembre hay jornada de Conference League, pero no de Europa League, pese a que en la segunda competición continental se disputan durante la liguilla dos partidos más (8) que en la tercera (6). El 'problema' ya era conocido, por lo que el rival del Rayo Vallecano, en este caso el Granada CF, iba a tener 'descanso' la semana que viene, pero faena el Día de Reyes. De esta forma, los nazaríes recibirán a los franjirrojos en el Nuevo Los Cármenes a las 19:00 horas del martes 6 de enero de 2026, con las cámaras de Movistar Plus como testigos. Los de Iñigo Pérez, por esa misma razón, recibirán en LaLiga al Getafe CF a las 21:00 horas del viernes 2 de enero y no harán lo propio con el RCD Mallorca hasta el domingo 11-E. Un día menos de descanso tendrán los andaluces, que jugarán el derbi ante el Granada CF a las 18:30 horas del sábado 3 de enero, volviendo a jugar, también en casa, el domingo siguiente ante el Castellón CF a las cinco de la tarde.