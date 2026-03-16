El discurso que impulsó al Betis a la gloria: "No se puede permitir seguir jugando al fútbol"

Óscar Masqué marcó el primer gol de la final antes de salir al campo con una historia personal para motivar a sus compañeros que se ha hecho viral por su emotividad y significado

El Betis de División de Honor juvenil alcanzó la gloria este domingo al proclamarse campeón de la Copa del Rey al imponerse con enorme superioridad al Barça por 1-4. Los de Javier Barrero pasaron por encima de los azulgranas para conquistar el título 27 años después del éxito conseguido en 1999 por la generación liderada por Joaquín Sánchez.

Con goles de Rubén De Sá (dos), Morante y Carlos de Roa, el Betis no dio opciones al Barcelona, si bien la victoria comenzó a labrarse en el vestuario con un emotivo discurso que se ha hecho viral por la historia personal que emplea Óscar Masqué para motivar a sus compañeros.

Un discurso muy personal que motivó al vestuario verdiblanco

Así, el lateral derecho tomó la palabra y desveló el mensaje de un amigo para simbolizar la importancia de lo que se jugaban sobre el terreno de juego del Anxo Carro.

"Ayer, a las once de la noche me llegó un mensaje, un mensaje de mi mejor amigo, con el que llevo compartiendo esto desde que éramos pequeños. Gracias a él yo empecé a jugar a fútbol y ayer con lástima me dijo, pues mira, 'he dejado el fútbol'. ¿Y sabéis por qué lo ha dejado? Porque tiene que estudiar, tiene que trabajar, no se puede permitir estar jugando a fútbol", señaló Masqué, que continuó con su historia para concienciar a todos de los afortunados que son y de la oportunidad que le había ofrecido la vida.

"Y señores, me dijo una frase que me impactó y dijo que 'lo hiciera por él y por todas las personas que no han podido llegar a tener la oportunidad que tenemos nosotros'. Así que nada, yo solo os hago reflexionar que tenemos mucha suerte de que cada uno de nosotros pueda estar aquí hoy. Y señores, somos muy privilegiados, somos muy privilegiados de poder estar jugando hoy una final de Copa del Rey juvenil", indicó con expresividad y sentimiento Marqué, que pidió a los suyos que dieran lo máximo para hacer historia.

Los motivos para salir a muerte al terreno de juego

"Somos privilegiados porque están todos nuestros familiares apoyándonos desde que hemos salido a calentar. Y mira tío, compañeros que están en Sevilla, han venido y somos una familia. Así que nada, hoy más que nada lo hacemos por nosotros, por nuestros familiares y por este fútbol", concluyó el futbolista verdiblanco, que marcó el primer gol de la final al motivar al vestuario con este discurso tan personal.