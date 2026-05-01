LaLiga confirma el perfil del Betis de Pellegrini y pone a Antony de ejemplo: profundo, vertical y directo

Los verdiblancos son los que más pases hacia adelante registran tras robo en Primera división, con el paulista como alumno aventajado, ya que es el componente de una plantilla heliopolitana letal y que no deja de disparar con más asociaciones en el último tercio del campo

Destaca LaLiga a través de su plataforma estadística BeyondStats que el Real Betis es el conjunto de Primera división que más pases hacia adelante da tras robo, con un 61,42%, por delante de Athletic Club (60,33%) y Villarreal CF (60,13%), quedando por debajo del listón del 60% el FC Barcelona, la Real Sociedad y el RCD Espanyol, los siguientes en promedio. Y, como alumno aventajado para definir ese perfil de agresividad, verticalidad, profundidad y juego directo, un Antony Matheus dos Santos que se erige en el componente del plantel verdiblanco con más asociaciones en el último tercio del campo este curso.

Un Betis "camaleónico", de "transición rápida, pero ordenada"

"Es un equipo con tanto equilibrio que destaca en aspectos muy diferentes del juego. Pero, si hay un dato que llama la atención y dice mucho de a lo que quiere jugar al Betis y lo que quiere proponer, es que, cuando recuperan el balón, es el equipo que más pases da al frente. Es decir que, cuando la posesión vuelve a ser verde y blanca, no hay ni una sola duda de lo que quiere. Es una transición rápida, pero muy ordenada. La velocidad no quiere decir que no sea ordenada. Sorprende porque al Betis siempre le entendemos como un equipo de tocar el balón, de moverlo y demás. Y normalmente esos equipos aseguran el primer pase. Sin embargo, aquí vemos cómo el Betis de Pellegrini está siendo muy camaleónico, adaptándose a muchos contextos", desarrollan en LaLiga BeyondStats.

El Betis, tercero que más remata y tercero en conducciones de alto impacto de Primera división

"Claro, porque, para tocar cómodos y para tocar bonito el balón y poder acumular esa cantidad de pases en zona de creación, yo creo que es muy importante la salida para ganar metros de ventaja y para que esos pases sean más fluidos y, sobre todo, con menos marcas. Yo creo que ese primer pase, aunque luego no concuerde con todo lo que pasa después, tiene mucho sentido para empezar cómodos la jugada. Pero no es lo único, porque, al final, dices 'vale, esto lo hacen de una forma en la que el objetivo, claro, es llegar lo antes posible al último tercio'. Y aquí es donde se confirma: es el tercer equipo de toda la competición que más remata (tras Barça y Madrid) y el tercero en conducciones de alto impacto, tras las cuales ocurre una ocasión de gol", añaden los analistas.

Nombres propios para un estilo propio: Abde y Antony

"Muchos cambios de dirección, de izquierda a derecha profundos, al final ahí tienes a dos jugadores, Abde y Antony, perfiles además diferentes, lo que enriquece mucho el ataque del Betis, porque mientras el primero es más de ese uno contra uno, ese descaro, que el paulista también lo tiene y es un jugador rápido, éste tiene más capacidad de asociarse, de sacar partido a su zurda. La verdad es que el Betis al final tiene mucho talento en el equipo y lo hace notar", apuntan Roberto Benito y Sara Carmona, quienes añaden: "Está muy bien ese tipo de equilibrio entre compañeros, porque al final lo que no se discute es la intensidad. Uno tiene más criterio organizativo, el otro sabes que va a romper al espacio, pero, sea como sea, combinan muy bien".

El Betis, un bloque "muy democratizado", pero con grandes individualidades

"Porque, por la espectacularidad de Abde, entre otras muchas cosas, y que tiene ratios excepcionales el jugador, a veces Antony puede parecer que no es tan incisivo o tan decisivo, pero los datos han hablado, y, si nos fijamos, de toda su plantilla y de todo su equipo, el jugador con más pases en último tercio (quiero que veas tanto el global como la media, cerca de 20 pases por partido), es Antony. Si hubiéramos hecho un ranking a ciegas, habría puesto a Fornals, por ejemplo, que ha sido además un jugador, como Antony, que ha estado disponible durante toda la temporada, porque al final Cucho ha estado lesionado, se ha perdido minutos en volumen, Abde estuvo en la Copa de África... Nivelazo", sentencian.

Antony: números por encima, incluso, de las sensaciones

Y sentenciaban en LaLiga BeyondStats: "Te paras a pensar en la explosividad que tienen otros compañeros, pero éste es un juego menos destacado, menos exagerado, menos vistoso, pero que aquí está. Aparte de en pases en el último tercio, es 'Top 1' de toda su plantilla en remates totales y en remates bien orientados o remates a puerta. Es una locura ver, además, cómo de cerquita están tanto Antony como el 'Cucho' y Abde en ese caso".

"Tiene un mapa de calor de lateral profundo. Hoy en día los extremos que no trabajan es imposible que jueguen. En este equipo, el sacrificio tiene que estar más que demostrado". Una gran verdad, con un futbolista como Antomy Matheus dos Santos que sueña con jugar su segundo Mundial consecutivo y que no está dispuesto que el pubis ni la competencia se lo impidan.