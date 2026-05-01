Antony se abre: sus "problemas extradeportivos", el empujón de Pellegrini y el sueño del Mundial

El ejemplo de Cristiano Ronaldo, su admiración por Neymar, el aprendizaje que le dejó la pesadilla en el Manchester United, la felicidad que ha encontrado en el Real Betis, el consejo de Manuel Pellegrini, su única experiencia con Carlo Ancelotti y un regreso al Sao Paulo como objetivo ineludible

La vida del futbolista es envidiada por el común de los mortales, pero eso no quiere decir que quienes tienen la suerte de convertir esa pasión por el balón en su (millonario) trabajo no tengan que atravesar dificultades. En el vestuario del Real Betis hay varios ejemplos de resiliencia. Uno de ellos es Antony dos Santos, un futbolista que se colgó el oro olímpico, jugó su primer Mundial y firmó un contrato millonario con 22 añitos recién cumplidos; pero luego pasó por un bache en el Manchester United, con "problemas extradeportivos" que hicieron de su etapa en Old Trafford una auténtica pesadilla.

En el Betis, lo ha contado muchísimas veces, recuperó la alegría y se reencontró con su mejor versión. No se le veía tan enchufado desde que despuntó en el Sao Paulo y vivió su primera aventura en Europa de la mano del AFC Ajax neerlandés. En sus seis primeros meses de verdiblanco llegó a la final de la UEFA Conference League, se clasificó para la Europa League y volvió a la selección de Brasil tras dos años de ausencia.

Sin embargo, justo cuando todo era de color de rosa para Antony, una pubalgia le ha mermado muchísimo en esta 25/26 y le ha quitado opciones de cumplir un deseo al que ni mucho menos renuncia: aún tiene esperanzas de jugar el Mundial de este verano. De todo ello, del repaso a su aún incipiente carrera y del reto de volver a la 'canarinha', ha hablado el extremo paulista en una entrevista para Globo Esporte, diario deportivo brasileño. ESTADIO Deportivo ha rescatado algunas de sus reflexiones más interesantes.

Antony no pierde la esperanza de jugar otro Mundial: "Quiero disipar las dudas de Ancelotti"

"Hay grandes jugadores compitiendo y los respeto a todos. No es fácil vestir la camiseta de la selección. He tenido el honor de jugar un Mundial (Qatar 2022) y sé lo que significa. Cada partido es una final para mí, porque mi objetivo es volver a la selección. Es un sueño en el que pienso todos los días. Quiero jugar mi segundo Mundial, pero sé que tengo que hacer mi parte en el Betis, mantener el equilibrio y no dejar que la ansiedad me afecte. Sí, claro que genera ansiedad, pero quiero terminar bien la temporada y sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo", ha explicado Antony.

"Pasé poco tiempo con Ancelotti, sólo fui en su primera convocatoria, pero es un excelente entrenador. Destaco su personalidad, crea un ambiente ligero y relajado, es muy amable y todos se sienten cómodos", ha hablado sobre el italiano, quien le convocó en junio de 2025 por primera y última vez: "El preparador físico me escribió en verano. Le expliqué que estaba entrenando por mi cuenta pero cerca de firmar con un club (Betis). Ése fue mi último contacto. Ahora me siento bien, quiero dar lo mejor de mí, terminar la temporada de la mejor manera y disipar cualquier duda en la mente de Ancelotti".

Sus buenos números en el Betis, sus golazos y el empujón de Pellegrini: "Me dice que dispare"

"Siempre veía videos míos y me analizaba. Entrené mucho para usar más mi velocidad sin balón, atacar los espacios y acercarme más a la portería. Creaba muchas ocasiones, pero mis estadísticas de goles eran bajas y me propuse mejorar. Espero seguir así, marcar más goles y ayudar al Betis", ha explicado Antony sobre su idilio anotador: 13 goles y nueve asistencias en los 41 partidos de esta 25/26; un total de 22+14 en las 67 veces que se ha enfundado la camiseta verdiblanca.

"Ese trabajo ya forma parte de mi rutina diaria. En la pretemporada, por ejemplo, entrené mucho la definición. Empecé a arriesgar más, a disparar más desde fuera del área... El entrenador (Pellegrini) también me animó: 'Si tienes la oportunidad, dispara', me dice. Eso me da más confianza. Tengo buenos números y voy a seguir arriesgándome a tirar desde fuera del área", ha añadido sobre sus afamadas 'bombas inteligentes' y la minuciosidad con la que entrena esos golpeos.

Entre sus objetivos está volver algún día al Sao Paulo: "Fui mi primer amor, le sigo y le apoyo"

En su extensa entrevista, Antony repasa su carrera, habla de lo inspirador que fue compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, idolatra a Neymar, guarda en su corazón un sitio privilegiado para el Sao Paulo y aún lamenta lo mal que le fue en Mánchester: "Tuve problemas extradeportivos que me perjudicaron, pero me sirvió de aprendizaje. Me paré, reflexioné y empecé a valorar las cosas sencillas. Fue un periodo difícil, que poca gente conoce, pero mi felicidad actual en el Betis se debe a esos momentos difíciles que viví en Inglaterra".

"Todos saben que soy hincha del Sao Paulo desde niño. Fue mi primer amor. Aprendí y maduré mucho. Estuve allí desde los 12 hasta los 19 años. Por supuesto que siento ese cariño. Siempre que puedo, veo los partidos y apoyo al club. Es el único club de Brasil al que siempre sigo. Tengo el deseo de volver a vestir algún día la camiseta del Sao Paulo. Estuve menos de un año (en el primer equipo), pero fui muy feliz y cumplí mi sueño de la infancia", ha concluido.