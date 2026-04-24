Antony, ante su última oportunidad de jugar el Mundial: Estevao, otro extremo derecho K.O.

Las lesiones de varios fijos para Ancelotti en su posición abren una pequeña ventana al de Osasco para estar en la lista final, aunque, para que sea posible, debe recuperar en este epílogo de curso el rendimiento de antaño; ante el Real Madrid vuelve de sanción y descansado del pubis

Aunque marcó en la vuelta contra el Braga, su gol no sirvió al Betis para clasificarse para las semifinales de la UEL.IMAGO

Diego Llorente ha superado las molestias de tobillo que le impidieron viajar a Girona. El 'Cucho' Hernández, las de rodilla que le obligaron a ser sustituido en el descanso del partido en Montilivi. Pero la gran novedad en la lista del Real Betis ante el Real Madrid es el retorno de Antony Matheus dos Santos. Baja por acumulación de amonestaciones tras su airada protesta al árbitro en Pamplona por el penalti señalado a Valentín Gómez al filo del descanso, el paulista no jugó ya la segunda mitad contra el CA Osasuna y, aparte de limpio de tarjetas, ha podido descansar para recuperarse un poco de la pubalgia que arrastra desde diciembre de 2025.

Como quiera que, tras recibir a los merengues, pasarán nueve días hasta el siguiente compromiso oficial, de nuevo en casa el domingo 3 de mayo a las 18:30 horas contra el colista Real Oviedo, se espera la mejor versión del extremo diestro en las seis jornadas finales de LaLiga. Un aliciente para pensar en la conquista definitiva de una quinta plaza de la clasificación que asegura el último billete directo para la Europa League y la posibilidad de un premio gordo de Champions League que ahora se ha complicado un poco. Pero no sólo interesa en La Cartuja su resurgir, sino, sobre todo, a él mismo.

Y es que las mínimas esperanzas de estar en la lista definitiva de la selección brasileña para el Mundial de 2026 pasan por volver a ser, al menos, el Antony resolutivo de principios de curso, que, incluso cuando su zona inguinal comenzó a dolerle, ha logrado completar unos números sólo a la sombra de Vinícius Júnior o Raphinha Dias, ambos fijos para Carlo Ancelotti, que suele preferirlos partiendo desde la izquierda o como 'falsos 9'. Ha firmado 13 goles y nueve asistencias en 40 partidos el ex del Sao Paulo, un 5+4 desde el cambio de año a pesar de sus limitaciones físicas. Acariciando la mejor campaña de su carrera deportiva.

Lesiones importantes de sus 'rivales' por un cupo mundialista: Rodrygo, Estevao...

De los extremos derechos (generalmente, zurdos a pie cambiado) que Carlo Ancelotti ha citado desde su llegada al banquillo de la selección brasileña, sólo el debutante Rayan Simplício y Luiz Henrique están en forma y plenamente disponibles. Así, Rodrygo Goes se pierde el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México por una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que Estevao Almeida ha sufrido una rotura completa del tendón de la corva, que, según los expertos, debería solucionar en el quirófano.

Mientras que en el Chelsea le insisten en que se opere para estar de vuelta lo antes posible, pues los seis meses de convalecencia no hay quien se los quite, la CBF le presiona para aplicar un tratamiento conservador aun a riesgo de que su nivel baje durante la magna cita norteamericana. Si deja la intervención para julio o agosto, se acabará 2026 para él. De lo que finalmente decida estará muy pendiente Antony, que, si mejora sus prestaciones, podría colarse por la rendija que el mismo ex técnico madridista dejó abierta en las semanas previas a la lista.