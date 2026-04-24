El mayor logro que el Betis le reconoce a Pellegrini: "Trajo una estabilidad que el club no había tenido históricamente"

El secretario técnico verdiblanco, Álvaro Ladrón de Guevara, asegura que la mayor contribución del técnico chileno en estas seis temporadas ha sido cambiar la "dinámica" y lograr una "estabilidad" que ha permitido al equipo instalarse en la zona noble de LaLiga de forma continuada

La victoria ante el Girona, que consolida al Real Betis en la quinta plaza, ha calmado los ánimos en el club y el entorno verdiblancos después de la dolorosa derrota ante el Sporting de Braga en los cuartos de la Europa League. Dicho tropiezo provocó un monumental enfado entre la afición y dio paso al runrún sobre un posible fin de ciclo que podría llevarse por delante a Manuel Pellegrini.

El duelo del pasado martes en Montilivi era una auténtica prueba de fuego. Aunque desde las altas esferas de la entidad heliopolitana nadie ha puesto en duda públicamente al técnico chileno. Es más, lo que ha recibido han sido elogios por el trabajo realizado durante estas seis temporadas, como ha puesto de manifiesto el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara.

En busca del sexto billete consecutivo para Europa

El 'Ingeniero' ha insistido en que lograr un sexto billete consecutivo para Europa, que aún podría ser incluso de Champions, sería algo histórico (en realidad ya lo son los cinco que ha conseguido). "Solo lo hacen Barcelona, Real Madrid y Atlético", afirmó en la previa del choque de este viernes ante el conjunto blanco en La Cartuja, sin querer con ello "callar bocas", sino poner en valor lo conseguido.

Esa presencia continua en la zona noble de la tabla es, precisamente, lo que más valoran en un Real Betis acostumbrado a vivir antes de su fichaje en continuos altibajos. Sin duda, hubo un antes y un después desde el momento en el que apostaron por él tras aquella temporada 19/20 que comenzó Rubi y acabó Alexis Trujillo.

La "paz" que Pellegrini trajo al Real Betis

"La llegada de Manuel, en un momento no terrible, sino quizás un poquito más bajo, nos permitió lograr una paz, una tranquilidad y una estabilidad que el club no había tenido históricamente, pese a todo el potencial. Entonces, la llegada de Manuel supuso un cambio en esa dinámica, el equipo se ha establecido entre los primeros mejores... Una de las cosas que más trajo, más allá de lo futbolístico, que no hay duda respecto a ello, fue esa paz", ha asegurado la mano derecha de Manu Fajardo en declaraciones a la cadena ESPN.

La presencia de Pellegrini, una ventaja para fichar

Además, Ladrón de Guevara admitió que, para su trabajo, contar con Pellegrini en el banquillo es una gran ventaja a la hora de acudir al mercado y tratar de convencer a un jugador para que firme con el club verdiblanco. Otro importante punto a favor del chileno. "Cuando nombras al entrenador, para todos es un aliciente; el poder ser entrenado por un técnico de su trayectoria, que ha entrenado clubes tan grandes y que tiene la historia que tiene en el Betis, sin duda, para cualquier jugador es apetecible", destacó.

El futuro de Manuel Pellegrini

Con contrato en vigor hasta 2027, el CEO de la entidad bética, Ramón Alarcón, ya aseguró que Pellegrini seguirá en su puesto "pase lo que pase en este final de temporada". Dichas palabras fueron pronunciadas, eso sí, antes de la debacle europea. Tras ella, no se mostró tan contundente el presidente, Ángel Haro, que solo quiso hablar del presente. "El futuro ya llegará", apuntó, dejando claro que "no estar en Europa pondría en riesgo la viabilidad del club".

Con cinco puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, lo cierto es la sexta clasificación para Europa está al caer, lo que para el técnico de Santiago sería firmar una temporada "muy buena". Nada hace presagiar, por tanto, que vaya a querer marcharse. Y sería también sorprendente de que la otra parte optasen por un cambio. En su país, mientras tanto, recelan además de que realmente quiera cumplir su sueño de dirigir a la selección de Chile como colofón de su carrera, como ha asegurado en ESTADIO Deportivo su compatriota, el periodista Patricio Erlandsen.

Elogios a Claudio Bravo

En otro orden de cosas, el secretario técnico del Real Betis se refirió también a la figura de otro chileno ilustre como Claudio Bravo, que militó en el conjunto verdiblanco durante cuatro temporadas y colgó los guantes tras marcharse en el verano de 2024. "Tuvimos la suerte de tenerlo en la consecución de nuestro título, que fue la Copa del Rey, se cumplen cuatro años de esa última Copa, y para nosotros ha sido una figura muy importante dentro del vestuario, un verdadero líder, un capitán y una muy buena persona", señaló sobre el ex guardameta.