Apremia a River Plate por Deossa: Pablo Longoria sigue al ralentí y el fichaje no avanza

El colombiano parece convencido de jugar en Argentina, con la promesa del 'Chacho' Coudet de que será importante allí, pero aún no hay oferta formal de los 'Millonarios', sino conversaciones informales en la que se habla de fórmulas y montantes que, a día de hoy, no convencen en La Cartuja

El Real Betis no cuenta, al cierre de esta edición, con propuesta formal alguna de River Plate por Nelson Deossa, pese a todo el ruido generado en Argentina, con filtraciones interesadas que no se corresponden con la realidad. Solamente ha habido conversaciones telefónicas, y tanteos extraoficiales, la mayoría por parte del agente del mediocampista, como el desvelado por ESTADIO Deportivo, consistente en el pago de cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del colombiano. Ese sondeo y alguno más posterior no se han transformado en la oferta anunciada para la semana pasada, por lo que en La Cartuja son pesimistas acerca del posible avance de la negociación.

Deslizan en Heliópolis que las aproximaciones hasta la fecha se encuentran muy lejos de sus pretensiones, que pasan, como ya se contó en estas páginas, por un traspaso definitivo, conservando un porcentaje no superior al 30% del pase del de Marmato. Nada de cesiones, incluso con obligación de compra, ya que el ex de Rayados de Monterrey, donde conservan un 15% de cualquier plusvalía futura, algo a día de hoy improbable, es uno de los principales activos para hacer caja, ya difícilmente antes del 30 de junio (con el fin de cuadrar cuentas), sin que afecte a la columna vertebral del equipo, junto con Sergi Altimira.

A la espera de que la competencia hable

Espera el Real Betis movimientos desde Brasil, donde Flamengo se mostró vivamente interesado por Nelson Deossa también, aunque se quedó igualmente muy corto, y también de Inglaterra, con el recién ascendido a la Premier League Ipswich Town en cabeza, ya que el poderío económico de ambos avivaría la subasta. Incluso, en México se habló de una repatriación por parte de clubes como el América. El futbolista, en principio convencido aparentemente con el 'Chacho' Coudet para ir a Buenos Aires, aprieta por esa vía, aunque en La Cartuja tienen claro que no saldrá por menos de los 10 millones de euros necesarios para el ajuste contable.

Pablo Longoria tomará las riendas esta semana

Estaba centrado River Plate hasta la fecha en la compra de otro mediocentro como Mauro Arambarri, operación que ha tenido que desbloquear en persona su nuevo director deportivo, Pablo Longoria. El ex de Valencia CF y Olympique de Marsella estaría en España para dialogar en persona con el Getafe CF, acordando una venta del 100% del jugador a cambio de unos seis millones de euros. Aunque algunas fuentes especulan con que la partida presupuestaria estaría casi agotada al tener que aumentar el desembolso por el uruguayo, otras voces dan por hecho que la siguiente parada del ejecutivo ovetense será la capital andaluza, donde apremian a los 'Millonarios' para que hagan honor a su apelativo si de verdad quieren a Nelson Deossa.