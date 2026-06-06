El Betis activa una pista que acerca a Nelson Deossa a River Plate

El club verdiblanco habría dado permiso al colombiano para negociar los términos de su contrato con el conjunto argentino, lo que hace pensar en que el acuerdo no estaría muy lejos. Pero al mismo tiempo, los 'millonarios' trabajan en otro fichaje para su centro del campo, lo que despierta las dudas

Antes de pasar a la acción en el capítulo de fichajes, el Real Betis necesita cuadrar sus cuentas con traspasos por valor de algo más de 20 millones de euros antes del próximo 30 de junio. De no ser así, tampoco sería un descalabro mayúsculo acabar el ejercicio con pérdidas. Pero como ha informado ESTADIO Deportivo, lograr un mínimo superávit sí supondría un beneficio importante con respecto al límite salarial que LaLiga debe fijar para arrancar la temporada 26/27. Por ello, el primer objetivo pasa por vender a algunas de las piezas que se consideran prescindibles en este mes (ni Abde ni Natan). Será entonces cuando Manu Fajardo conozca realmente el margen económico disponible para acudir al mercado, donde buscará principalmente reforzar la delantera, el lateral izquierdo y el centro del campo, sin descartar otras posiciones.

La hoja de ruta está trazada y Nelson Deossa se presenta como uno de los principales candidatos para hacer caja de forma inmediata, aunque en las oficinas de La Cartuja son conscientes de que será muy complicado lograr una importante plusvalía por el colombiano. No en vano, su llegada el pasado verano procedente del Monterrey mexicano supuso un importante desembolso de 11,7 millones de euros, y lejos de revalorizarse no ha respondido a las expectativas.

El precio de salida de Nelson Deossa

Sin embargo, una vez consumido el primer año de los cinco que firmó (hasta 2030), bastaría con traspasarlo por unos 10 millones, como poco, para cubrir la amortización de su fichaje y generar alguna ganancia. En esas cantidades, además, su ex equipo no se llevaría nada, pues se reservó el 15% de una futura plusvalía sobre el precio del traspaso. Pero en sus primeros sondeos, el principal interesado, River Plate, no llegaba a dichas cantidades. Aunque existe una nueva pista que parece acercarlo al Monumental.

La autorización del Real Betis, que esperaba esta semana otra oferta

Según el periodista Pipe Sierra, de As Colombia, el centrocampista bético ya está negociando con la entidad argentina los términos de su contrato, en todo lo referente a años de duración, sueldo y bonus. No quiere decir esto que exista un entendimiento entre clubes. Pero el hecho de que el Real Betis le haya dado permiso para tratar directamente con River Plate hace pensar que podría estar cerca el acuerdo, pues es habitual que solo se conceda esa autorización al futbolista cuando hay muchas opciones de que las conversaciones lleguen a buen puerto.

Cabe recordar que el club argentino propuso comprar el 50% de los derechos del mediocentro cafetero a cambio de 4 millones. Una oferta del todo insuficiente. Pero como indicó días atrás esta redacción, estaba previsto que los 'millonarios' presentasen el pasado lunes una nueva propuesta, la primera formal, cuyos términos no han trascendido a lo largo de la semana, lo que da pie a otra pista contradictoria.

River Plate, cerca de cerrar con el Getafe el fichaje de Arambarri

De manera paralela, en las últimas horas se viene apuntando que River Plate estaría muy cerca de hacerse también con Mauro Arambarri por una cantidad ligeramente superior a la ofrecida al club verdiblanco, por lo que algunas voces interpretan que podría descartar al colombiano. El Getafe había solicitado seis millones por el 50% del pase del uruguayo y el conjunto bonaerense habría llegado a cinco, por lo que el acuerdo parece cercano (cabe recordar que el 30% aún es de Boston River, su ex equipo, y el 20% restante es del jugador y sus apoderados).

Ipswich Town y Flamengo no dan el paso esperado

Mientras tanto, no hay noticias de que el resto de interesados en el jugador nacido en Marmato hayan dado el paso al frente que desean en La Cartuja, pues una puja entre varios pretendientes puede ayudar a elevar el precio de salida. Se lo piensa el Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, y la tentativa del Flamengo se quedó algo por encima de la primera que realizó River Plante. Además, también ha sido relacionado en Brasil con el Vasco da Gama, con menos fuerza, y con varios conjuntos de México, como América, Tigres, Cruz Azul e incluso Monterrey, su ex equipo.

Pendientes también de Sergi Altimira

Después de disputar 33 partidos y 1.491 minutos con el conjunto heliopolitano, Nelson Deossa ha mantenido su valor de mercado en 9 millones de euros en la reciente actualización llevada a cabo por la web especializada Transfermarkt. Poco por encima de esa cifra, en el Real Betis no dudarían en abrirle la puerta, teniendo también a Sergi Altimira en la rampa de salida para cubrir las necesidades ya señaladas. Por el medio catalán se ha caído el Sporting de Portugal, pero siguen interesados clubes de la Premier League y la Bundesliga, como el RB Leipzig.