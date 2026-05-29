Hasta dónde llega River por Deossa, el precio mínimo en La Cartuja y la postura del jugador

El colombiano preferiría seguir en Europa, aunque no está seguro de que su adaptación a la Premier, donde están sus principales postores, fuera satisfactoria, al tiempo que los 'Millonarios' no tienen ese apodo precisamente por derrochadores

El Real Betis está convencido de hacer caja antes del 30 de junio con Nelson Deossa, que no se ha adaptado como se esperaba y tampoco ha mostrado en algunos momentos la actitud deseada. El colombiano, por su parte, agradecería una segunda oportunidad, aunque tampoco se cierra a un cambio de aires beneficioso para todos. En enero, el Besiktas ofreció 15 millones de euros (bonus incluidos) por su pase, si bien en La Cartuja se consideró que no era el momento. Ahora, las principales opciones llegan del continente americano (Argentina, Brasil, México) y, aunque el mediocentro preferiría seguir en Europa, recela de la Premier League, donde estaban hace un año y siguen ahora sus pretendientes más pudientes.

El precio de salida marcado por el Betis por Deossa

Reclutado por 11,7 millones de euros al cambio hace ahora un año, Monterrey se reservó además como plus en la operación el 15% de toda plusvalía con Nelson Deossa, cuya amortización pendiente es ligeramente superior a los nueve millones, por lo que todo lo que sea superar ese listón supondría una ganancia. El Real Betis empezará a hablar siempre a partir de diez millones, aunque su objetivo es que llegar a los 15 que ofrecieron hace menos de un semestre desde Turquía. Además, se ambiciona conservar un porcentaje del todavía joven futbolista colombiano, ya que existe la certeza en los despachos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de que terminará explotando en el Viejo Continente.

La cuantía de la primera oferta de River Plate por Deossa

En esta ventana de transferencias que todavía no se ha inaugurado oficialmente y que suele alargarse desde finales de una temporada hasta el 1 de julio, cuando arranca el periodo de fichajes propiamente dicho, los primeros en mover ficha por Nelson Deossa han sido Flamengo y River Plate. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, los 'Millonarios' no lo han sido al pie de la letra, proponiendo al Real Betis la adquisición del 50% del pase del centrocampista a cambio de cuatro millones de euros. Algo más ponían sobre la mesa los rojinegros, aunque con una tajada mayor de los derechos económicos del de Marmato. Ambas pujas fueron rechazadas.

Salvo en la 25/26, los bonaerenses hicieron apuestas fuertes

Mientras que en el curso recién terminado River Plate no compró nunca por más de ocho millones de euros (llegó a esta cantidad por Maxi Salas, propiedad de Racing de Avellaneda, quedándose en siete millones en la última ventana por el pivote ex de Palmeiras Aníbal Moreno), en anteriores ejercicios sí pagó cantidades que hoy en día convencerían al Real Betis. Petición expresa del 'Chacho' Coudet, se entiende que los rectores 'millonarios' querrán complacerle y desenfundarán la chequera.

De esta forma, en la 24/25 se pagaron 12,6 millones de euros al Krasnodar ruso por el mediocentro Kevin Castaño y 9,75 al Austin FC estadounidense por el atacante Sebastián Driussi. En la 23/24 abonaron 11 millones a Talleres de Córdoba por Rodrigo Villagra y 10 millones al Atlanta United por Esequiel Barco, aunque la curiosidad es que estos cuatro movimientos fueron a mitad de curso como soluciones a determinados problemas detectados. La última gran puja veraniega (en el verano europeo) fue en la 17/18: 12,5 millones al Liverpool uruguayo por Nicolás de la Cruz.