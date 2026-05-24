Impulso determinante para la salida de Nelson Deossa, criticado por su última reacción en el Betis

El cierre de la temporada en La Cartuja escenificó la situación límite del medio como verdiblanco, sin minutos en la despedida y con dos gestos, especialmente un desplante a Abde, que han disparado los reproches al cafetero y abierto aún más la puerta para su marcha

La situación de Nelson Deossa en el Betis ha alcanzado el nivel de incómoda para el colombiano y lejos de la deseada para el club verdiblanco, por lo que la posibilidad de que su etapa en La Palmera no supere una temporada cada vez gana más fuerza.

De hecho, la despedida de la temporada ayer en La Cartuja escenificó la tesitura del cafetero como bético y evidenció que un traspaso podría tratarse de la vía más conveniente para ambas partes siempre y cuando lleguen propuestas que cubran las expectativas verdiblancas.

Palo de Pellegrini a Deossa en el último partido

En primer lugar, Pellegrini demostró una vez más ante el Levante que Deossa ocupa un plano muy secundario en sus planes y que es no precisamente futbolista de su devoción, pues, a pesar de que no había nada en juego y que el centrocampista podría haber disfrutado de una oportunidad para reivindicarse en la última jornada, partió de suplente y no le otorgó ni un solo minuto en el cierre del curso, lo que provocó más frustración si cabe en el fichaje realizado el pasado verano.

En los últimos diez partidos ligueros solo ha participado en cuatro y únicamente como titular en la penúltima jornada contra el Barcelona, en el que desaprovechó la ocasión para reivindicarse. En total no ha alcanzado los 1.500 minutos este curso y, más allá de su repunte a finales de año, su rendimiento ha resultado discreto.

No obstante, el problema va más allá de su aportación sobre el césped, pues también se le recrimina su falta de compromiso, implicación y compenetración con el grupo, lo que quedó en evidencia en la cita contra los granotas, con dos reacciones que le han situado en el centro de las críticas.

La reacción de Deossa con Abde que ha provocado muchas críticas

Por un lado, cuando terminó el choque, el colombiano permaneció alejado de los compañeros y no participó en la fiesta de despedida a Adrián ni en el adiós a la afición tras una campaña en la que se ha conseguido el pasaporte par a la Champions. Con el rictus serio, se mantuvo al margen de todas las celebraciones, lo que no pasó desapercibido.

Sin embargo, lo que más repercusión ha tenido ha sido su reacción con una broma que le quiso gastar Abde de buen rollo y que terminó con el marroquí bastante cortado por la respuesta.

Así, la estrella bética se acercó al medio por detrás y le puso una bolsa de hielo en la nuca a Deossa, que, lejos de reírse o actuar con naturalidad, miró a Abde con cara de pocos amigos y ni siquiera le dirigió la palabra, lo que provocó que el internacional con Marruecos cambiara su sonrisa y felicidad por una mueca de contrariedad al no esperar que su compañero no interactuara y se lo tomase a mal.

Esta reacción se ha hecho viral en redes y, aunque algunos aficionados han hecho el esfuerzo por entenderle al considerar que pasa por un mal momento, han sido numerosas las críticas recibidas, acompañadas por el deseo de que abandone Heliópolis este mismo verano.

Pretendientes y predisposición por las dos partes para la salida si de dan las circunstancias

La realidad es que el futbolista no vería con malos unos ojos una salida y no le faltan pretendientes, sobre todo en su continente de origen, donde tres clubes ya se han posicionado para su fichaje, casos de Tigres y Cruz Azul mexicanos, el River Plate argentino o el Flamengo brasileño.

No obstante, pese a su situación, el Betis no tiene intención de malvenderlo y solo estudiará ofertas que, como mínimo, le permitan recuperar lo invertido el pasado mercado estival.