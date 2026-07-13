Valentín Gómez rehúye de la competencia de Fran García y se marca un objetivo: "Tengo mucho margen"

El defensor argentino recuerda que la posición donde se siente "más cómodo" es la de central, aunque la pasada campaña le tocó jugar mucho de lateral izquierdo, confiando en cualquier caso en "seguir creciendo" como futbolista

El Real Betis prepara en Alemania una ilusionante temporada 26/27 que ya cuenta con dos caras nuevas. A ambas se ha referido Valentín Gómez, uno de los fichajes del pasado verano que esta temporada espera dar un paso más, mostrándose especialmente cercano con Facundo Bernal para ayudarle en esa adaptación a la que él mismo tuvo que hacer frente. Diferente es el caso de Fran García, que aterriza con sobrada experiencia en LaLiga, dejando claro el defensor argentino que no es una competencia directa para él, pues su posición natural es la de central.

Afronta la pretemporada con "ganas" tras su primer curso como verdiblanco

"Fue una temporada muy larga en lo individual. Llegar a un país nuevo, un nuevo club, un nuevo fútbol... Era todo nuevo para mí. La verdad que se necesitaban unos días para desconectar un poco, para recargar energía con la familia en Argentina, con los amigos, mi novia... pasar unos lindos días y ya volver con todas las ganas", aseguró el zaguero de San Miguel en los medios oficiales del club bético sobre el regreso al trabajo, elogiando las instalaciones del Hotel Residencia Klosterpforte, el cuartel general verdiblanco en este 'stage', y admitiendo la importancia del trabajo veraniego de cara a la campaña que se avecina

"Creo que la pretemporada es la base. Todo lo que hagamos ahora va a servir para mantener durante el año porque después, jugando cada tres días, se hace complicado, así que hay que aprovechar estos días de pretemporada que tenemos para sacar el máximo provecho posible", señaló, admitiendo al mismo tiempo su "orgullo" por el papel de Argentina en el Mundial, del que está muy pendiente.

La ilusión de la Champions, sin descuidar LaLiga

A nivel colectivo, Valentín Gómez mostró su ilusión por jugar la Champions, pero al mismo tiempo reconoce que no deben dejar de lado LaLiga. "Es un logro increíble, algo que realmente estamos muy orgullosos de haber podido conseguir, pero tampoco nos podemos quedar simplemente con eso. Tenemos que tratar de prepararnos de la mejor manera para intentar competir y dar el máximo en cada partido que nos toque de la competición. Obviamente que es una alegría inmensa. Imagínate, yo ni en mis mejores sueños estaría jugando la Champions, así que muy contento. Vamos a ver de la manera que lo plantea el entrenador de cara a lo que viene, pero lo que te lleva a jugar la Champions es hacer un buen papel en Liga. Es importante competir a nivel nacional e internacional, así que vamos a ver qué prepara el míster y llevarlo adelante de la mejor manera posible", destacó.

No se esperaba jugar tanto y quiere seguir aprendiendo

En el plano personal, por su parte, el ex de Vélez Sarsfield asume que la competencia es elevada, pero confía en seguir creciendo a sus 23 años, después de que la pasada campaña participase en 41 encuentros oficiales y más de 2.800 minutos, en los que además firmó un gol. "No me esperaba ser capaz de jugar tantos partidos. Pero tuve la oportunidad, me preparé para ese momento y cuando llegó creo que la supe aprovechar. Me tocó jugar mucho de lateral izquierdo también. Es un puesto casi desconocido para mí porque había jugado en juveniles, pero la verdad que muy contento de haber podido ayudar al equipo, aportando mi granito de arena para que la temporada salga lo mejor posible y muy feliz. Hay muchísimos jugadores en cada posición que son muy buenos. Realmente es un privilegio poder entrenar con ellos y tratar de aprender lo máximo posible de cada uno y tirar todo para el mismo lado. Creo que es lo más importante", subrayó.

Aunque le tocó jugar mucho en el flaco zurdo, el que fuese internacional sub 20 argentino tiene claro que es en el eje de la defensa donde puede ofrecer su mejor nivel. "Puedo jugar de lateral, me gusta, lo disfruto, pero donde más cómodo me siento dentro de una cancha es de central. Pero si toca atajar, tendremos que atajar y dar lo mejor. El reto que me marco en lo personal es mejorar la temporada del año pasado, seguir creciendo y disfrutar el día a día de estar en un club maravilloso como es el Betis. Creo que tengo muchas cosas para mejorar, mucho margen, como el posicionamiento", explicó.

Elogios a Facundo Bernal y Fran García

En cuanto a los nuevos. Valentín Gómez elogió a Facundo Bernal. "Creo que es un buen chico, una buena persona, y después futbolísticamente se nota que tiene calidad, es alto, abarca mucho mucho campo y ojalá que él sea muy feliz acá y que sea lo mejor para el club, para él y toda su familia", comentó, resaltando por otro lado que un jugador como Fran García no necesita presentación: "El Real Madrid obviamente no hace falta ni decir lo que es y que venga un jugador de ese calibre a competir con nosotros que es algo muy lindo. Se suma a una lista de grandes jugadores que uno trata de aprender, de mirar, de ver cómo se comportan en los entrenamientos o su día a día. Bienvenido que un jugador tan bueno como él esté con nosotros", sentenció, no sin antes lanzar un mensaje a la afición: "Es increíble lo de la hinchada, jugar todos los partidos con más de 55.000 personas es algo increíble, es un mérito muy grande que tiene la gente. Que nos sigan acompañando como lo hicieron este año, que va a ser un año divertido".