Argentina calienta la semifinal ante Inglaterra con un polémico cántico: "El que no salta es un inglés"

Los jugadores de Argentina celebraron el pase a las semifinales del Mundial tras vencer a Suiza, donde espera Inglaterra, un duelo con mucha connotació política por la Guerra de las Malvinas, que no olvidan en el país sudamericano

Argentina festejó por todo lo alto el pase a las semifinales del Mundial 2026. Los hombres de Lionel Scaloni lograron la victoria en el tramo final de la prórroga ante Suiza para volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo cuatro años después. Ahora espera Inglaterra, un duelo con mucho morbo para ambos países y ante el que Messi se enfrentará por primera vez.

De hecho, no ha pasado desapercibido un cántico que los jugadores argentinos ha protagonizado tras vencer a Suiza y celebrarlo junto a su afición. "Y ya lo ve, y ya lo ve... el que no salta es un inglés", repetían los jugadores de Argentina mientras daban saltitos sobre el césped.

Un cántico que evidentemente no ha gustado nada a la afición inglesa ni a los jugadores de Thomas Tuchel pero que tiene un origen bastante lejano ya que surgió en 1982 a raíz de la Guerra de las Malvinas, un conflicto bélico que enfrentó a ambos países y por el que murieron 649 soldados argentino, unas muertes y un conflicto que nunca olvidarán ni perdonarán en Argentina.

Cuatro años más tarde, con motivo del Mundial de 1986 en México, volvería a escucharse después de que Argentina eliminara a Inglaterra (2-1) en cuartos de final con dos famosos goles de Diego Armando Maradona, el primero, conocido como 'la mano de Dios', al marcar el gol con la mano, y el segundo, el gol 'maradoniano' por excelencia, arrancando con el balón desde el centro del campo y regateando a todos los rivales que salían a su paso, incluso al portero, para marcar el segundo.

Ese ha sido precisamente el único precedente entre ambas selecciones en un Mundial de fútbol, el segundo llegará este miércoles 15 de julio en Atlanta.

La prensa argentina celebra el triunfo

La prensa argentina celebró el triunfo 3-1 ante Suiza y ya habla de la histórica semifinal del próximo miércoles ante Inglaterra, que se impuso frente a Noruega por 2-1."A semis contra Inglaterra", tituló el diario deportivo Olé, que destacó el como un "golazo inolvidable" el tanto de Julián Álvarez para desnivelar el empate cerrado en el segundo tiempo extra.

"¡A semifinales! A pura emoción: Argentina le ganó 3-1 a Suiza un partido que tuvo de todo y ahora se cita con Inglaterra", encabezó su portada web el periódico La Nación."Argentina sufrió ante Suiza, pero lo liquidó en el alargue y se metió entre los cuatro mejores", dijo el diario Clarín. "¡Semifinalista! Argentina supo sufrir ante Suiza y sacó boleto en tiempo extra", fue el título principal en el portal deportivo TyC.

Miles de argentinos celebra en la calle

Miles de personas celebraron en las calles de las principales ciudades de Argentina el triunfo por 3-1 ante Suiza que clasificó a la selección argentina de Lionel Messi para las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.

En el icónico Obelisco del centro de la ciudad de Buenos Aires, capital del país sudamericano, miles de fanáticos de todas las edades se reunieron para celebrar, del mismo modo que lo hicieron quienes siguieron la sufrida victoria argentina en algunos de los 'fan fest' desplegados por el Gobierno local mediante pantallas gigantes en varios parques.

La temperatura en la noche argentina, por debajo de los 10 grados centígrados, no impidió que la alegría colectiva se desatara con el remate al ángulo de Julián Alvarez en tiempo extra que evitó al conjunto del entrenador Lionel Scaloni la lotería de los penaltis.