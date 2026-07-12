Las lágrimas de Nyland, de héroe a villano en el Mundial de Noruega: "Ha tocado el cable"

Nyland se mostró frustrado por la eliminación de Noruega pero también algo enfadado con el árbitro ya que a su juicio el primer gol de Inglaterra no debió subir al marcador: "No lo han pitado y no podemos hacer algo más"

Noruega vio truncado su sueño de poder alcanzar su primera semifinal de un Mundial tras caer por 1-2 ante Inglaterra en la prórroga. Un doblete de Jude Bellingham acabó con las esperanzas de todo un país y una selección que días antes había derrotado a Brasil. Pero los 'vikingos' cayeron con honor y la cabeza bien alta, aunque también con algo de frustración con el árbitro.

En la jugada del 1-1, los noruegos reclamaron que tras el saque de puerta de Orjan Nyland, el balón tocó en uno de los cables de la 'spider cam' que cuelga del estadio ya que el balón se ve caer a plomo prácticamente en la línea divisoria del campo, esa pelota la acaba ganando el inglés Elliot Anderson y arranca la jugada del gol del empate de Bellingham.

Tras el gol fueron muchos los noruegos que acudieron a Turpin para avisarlo y que el VAR revisara la acción pero el colegiado galo no hizo caso y el tanto acabó subiendo al marcador. Tras el partido, uno de los que volvió a hablar del tema fue el meta Nyland.

"Mi opinión es que ha tocado el cable y por eso no ha llegado a nuestro delantero y luego marcaron el gol. Así es, pero ellos no lo han pitado y no podemos hacer algo más", asumía con resignación el meta de Noruega, que acabó entre lágrimas el partido.

La FIFA dice que el balón no tocó en el cable

Pese a la polémica de si tocó o no el balón en uno de los cables, la FIFA ha vuelto a apoyarse en la tecnología del sensor del balón, como hizo para anular un tanto de Croacia ante Portugal, para validar en esta ocasión el gol de Bellingham.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del corazón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", explicó la FIFA a través de sus redes sociales.

Nyland, de héroe a villano para Noruega

Caprichos del destino, si Noruega ha podido disfrutar de sus primeros cuartos de final de un Mundial fue gracias al gran partido que Nyland hizo frente a Brasil, deteniendo un penalti con 0-0, dejando grandes paradas y atreviéndose a retar a Neymar incluso en un segundo penalti que le concedieron a Brasil ya en el tiempo añadido.

Sin embargo, Noruega se vuelva a casa tras caer en la prórroga con un gol de Jude Bellingham donde Nyland no supo atajar el fuerte disparo de Morgan Rogers dejando el balón muerto y cazándolo el madridista para empujarlo al fondo de la red. No podía reprimir las lágrimas Nyland tras el partido después de un error que finalmente le ha costado la eliminación del Mundial.

Un futuro aún por decidir

Ahora, Nyland y sus compañeros se tomará uno merecidos días de descanso aunque en el caso del ya exportero del Sevilla, con el futuro en el aire.

Nyland acabó contrato con el club de Nervión el pasado 30 de junio y desde entonces se encuentra sin equipo, aunque el gran papel de Noruega en el Mundial le abrirá la puerta de varios equipos, por lo que tendrá donde elegir, ya que además llegará como agente libre y sin tener el club interesado que pagar por traspaso alguno.