Bellingham, tras su doblete ante Noruega: "Cuando las cosas no salían, encontramos la forma de ganar"

El centrocampista del Real Madrid firmó una actuación estelar ante la selección de Solbakken, metió a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 y reivindicó el carácter de los de Thomas Tuchel

Jude Bellingham volvió a aparecer cuando Inglaterra más lo necesitaba. El jugador del Real Madrid firmó un doblete ante Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 y dio a los ‘Three Lions’ una victoria por 1-2 en la prórroga.

Tras el encuentro, el centrocampista dejó un mensaje cargado de orgullo, carácter y ambición: “Cuando las cosas no salían, encontramos la forma de ganar”. Inglaterra ya está en semifinales y Bellingham vuelve a ser su gran líder.

Bellingham analiza a Inglaterra tras vencer a Noruega

El partido no fue cómodo para Inglaterra. Noruega golpeó primero con un tanto de Andreas Schjelderup y obligó al equipo de Thomas Tuchel a remar contra corriente en Miami. Pero Bellingham apareció antes del descanso para empatar y volvió a hacerlo en la prórroga para castigar un rechace de Nyland tras un disparo de Morgan Rogers.

Después del encuentro, el madridista resumió la noche con dos palabras: “Carácter, perseverancia”. No fue una exhibición brillante de Inglaterra, pero sí una victoria de supervivencia. Y eso, para Bellingham, vale tanto como cualquier recital.

“Cuando las cosas no salían, encontramos la forma de ganar”, explicó el centrocampista, que insistió en una idea muy inglesa: competir hasta el final, aunque el partido no salga limpio. “Ya sea en 90 o en 120 minutos, lo daremos todo”, añadió.

Su doblete refuerza una sensación cada vez más evidente: Bellingham no solo juega bien. también decide. Ya lo hizo en octavos ante México y volvió a hacerlo ante Noruega, esta vez para poner a Inglaterra a dos partidos de la gloria.

El orgullo de Bellingham tras su doblete en cuartos del Mundial

Bellingham no quiso quedarse con el foco individual. Aunque marcó los dos goles de Inglaterra, su discurso fue colectivo. “Lo hemos bordado”, dijo con orgullo. “Estoy muy orgulloso. Fue una victoria para todos. Gana todo el país”, resumió tras una noche que tuvo tensión y sufrimiento.

El centrocampista también quiso repartir méritos: “Crédito para todos. Fue un esfuerzo enorme”. Inglaterra tuvo que sobrevivir a fases de dominio noruego, a un gol anulado por el VAR, a una prórroga incómoda y a un escenario en el que Haaland y Odegaard amenazaban con cambiar el destino del partido.

La respuesta de Bellingham a Tuchel

El momento más llamativo de sus declaraciones llegó cuando le trasladaron la valoración de Thomas Tuchel. Bellingham no pareció demasiado cómodo con el juicio de su seleccionador y respondió con gesto serio. “Bueno, lo que sea… lo que sea”, contestó, antes de rebajar cualquier posible polémica. “Es difícil ahí fuera. Es un esfuerzo duro. Todos los jugadores han hecho un esfuerzo muy duro”.

El centrocampista evitó entrar en un choque directo, pero dejó claro dónde estaba su foco: en los futbolistas que habían competido sobre el césped. “Mi pensamiento y mi agradecimiento van para los jugadores que estuvieron ahí fuera, que volvieron a hacer un gran esfuerzo”, remató.

La frase final de Bellingham fue quizá la más potente para entender el vestuario inglés: “No sabes cuánta mentalidad y corazón tienen hasta que están en una situación así”.

Inglaterra estuvo contra las cuerdas. Noruega tuvo momentos para hacer el segundo, Ajer cabeceó al larguero, Haaland generó miedo constante y el partido se fue a la prórroga con la sensación de que cualquier error podía decidirlo todo. Entonces apareció el equipo. Apareció un Bellingham que ya 6 seis goles en el Mundial y ha convertido dos eliminatorias consecutivas en noches propias.