Scaloni, técnico de Argentina, responde a Lamine Yamal

El jugador de España, tras el pase ante Bélgica a semifinales del Mundial, afirmó que el choque ante Francia es "una final anticipada". Escaloni le recordó que "lamentablemente llegará solo uno de los dos a la final"

Argentina y Suiza disputarán este próximo domingo el último de los cuatro encuentros de cuartos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Scaloni parte como favorita ante los helvéticos y esperan meterse en semifinales donde ya tendrán un rival que saldrá del choque de este sábado entre Inglaterra y Noruega. Este sábado de madrugada, el propio Scaloni habló en la rueda de prensa previa al choque ante Suiza y fue cuestionado por las palabras de Lamine Yamal tras vencer a Bélgica.

Lamine Yamal apostó porque el partido entre Francia y España de semifinales es una "final anticipada". El técnico de Argentina, que habitualmente evita las polémicas y suele mostrar un buen talante ante cualquier tipo de controversia, no le quitó la razón al jugador de la selección española aunque le recordó cuál es la realidad del cuadro del Mundial.

Scaloni le da la razón a Lamine Yamal

Scaloni no quiso entrar en discrepar con el jugador de España y le dio la razón sobre el hecho de que el choque entre la Roja y Francia es toda una final anticipada: "Coincido. No me parece mal lo que dice. Antes del Mundial ya decíamos que estaban entre las favoritas. España mereció ganar antes a Bélgica. Francia dio un paso al frente ante Marruecos. Pero lamentablemente llegará solo uno de los dos a la final".

Scaloni no esconde el conocimiento que tiene sobre España y comentó que su triunfo ante Bélgica fue merecido al tiempo que apuntó al golpe de autoridad de Francia: "España ganó y ganó bien. Lo mereció. Francia da un golpe de autoridad y ha demostrado que tiene un nivel alto". Además, afirmó que el césped seco no favorece al juego de España: "España va de menos a más. Las condiciones no le ayudan. Campo seco a las 2:00 de la tarde. Eso a un equipo que mueve rápido no le favorece. Están haciendo bien las cosas y es un equipo temible".

Prosiguiendo sobre la propia Argentina, Scaloni habló de la experiencia de la albiceleste en relación al Mundial de Catar 2022: "Hablando de nuestro equipo, está bien. Más allá del encuentro ante Cabo Verde... contra Egipto jugamos mejor. En Catar ganamos a Croacia 3-0 y nos manejó el juego más que Egipto. Si tenemos una ventaja con respecto a Catar es que ya tenemos la experiencia de ese Mundial".

El nivel físico de Messi no impresiona a Scaloni

Scaloni dejó claro que el nivel físico de Messi no le sorprende porque el jugador argentino realizó una preparación previa al Mundial que le está dando resultados: "Leo corre casi siempre parecido. No es que esté corriendo ni más, ni menos. Es mucho más resolutivo, el equipo le ayuda un montón. Ha hecho una preparación y le ha dado resultados. Está dando todo lo que tiene y le está dando resultados. Henry, que fue compañero de él, dijo que cuando huele el peligro es una máquina. A mí no sorprende. A la gente que no lo conoce seguro que no esperaría que fuera el mejor. Mientras tenga ganas, él va a ser el mejor. No me quiero imaginar como sería con Guardiola a los 23 años, a veces lo comentamos con el cuerpo técnico".

Messi en un entrenamiento con Argentina

Comentando también sobre otros jugadores, Lautaro y Julián en este caso, Scaloni dejó claro que está satisfecho con el rendimiento de ambos: "Tengo una valoración positiva de ambos (sobre Lautaro y Julián). Han hecho más de lo que tienen que hacer. Normalmente juega solo uno, pero el otro día jugaron juntos y nos dieron mucho. Es un arma, no sé si de inicio, pero lo tengo en la cabeza".

Por último, Scaloni valoró el nivel físico de una Suiza que quiere hacer historia eliminando a la albiceleste: "No hay rival igual ni fácil. Ya lo tenemos en cuenta todos. Suiza es muy buen equipo, siempre compite y sale adelante. Tiene tradición y jugadores de experiencia. Va a ser un rival difícil y por algo está aquí. Tiene jugadores interesantes, sobre todo a nivel físico".