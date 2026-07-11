Courtois, destrozado por la lesión y la derrota frente a España, no descarta la retirada de la selección

El encuentro entre Bélgica y España dejó varias claves para que los de Luis de la Fuente terminasen pasando a semifinales del Mundial. Una de ellas y quizás la más importante, fue la lesión de Courtois y sustitución del guardameta en el 71. Tras el choque, el jugador del Real Madrid habló de dejar la selección

Courtois, guardameta de Bélgica y del Real Madrid, protagonizó este pasado viernes una de las imágenes más duras de este Mundial 2026. El cancerbero de Bélgica se tiraba al suelo cuando el reloj superaba la hora de partido y además el electrónico reflejaba el empate a uno. Ahí llegó la pausa de hidratación y Courtois aprovechó para ser atendido por los servicios médicos de Bélgica.

Con el juego reanudado, parecía que Courtois se había recuperado y podría seguir siendo el cerrojo de Bélgica tal y como había sido hasta ese preciso instante. Fue entonces cuando Rudi García decidió suplir a Courtois por Lammens, guardameta de 24 años del Manchester United que ingresaba al terreno de juego en el minuto 71. Courtois, lesionado, se retiraba secándose las lágrimas con la camiseta y dejando a su selección sin su mejor activo frente a España.

Courtois habla de dejar la selección de Bélgica

Courtois, que en mayo cumplió 34 años y que está considerado uno de los mejores porteros del Mundo, debutó con la selección de Bélgica en 2012 y desde entonces no ha dejado de defender los palos de los Diablos Rojos. Tras el choque, Courtois sorprendió con unas declaraciones en las que apuntaba a tomarse un descanso de la selección en la Nations League y regresar de cara a la Eurocopa de 2028: "Me gustaría tomarme un descanso en la Nations League de cara a mi futuro en la selección. No es lo más importante. Quizá volver para las clasificatorias de la Eurocopa, pero al final es una decisión que tiene que tomar la Federación". Pero Courtois no se quedó ahí y dejó la puerta abierta a dejar la selección belga si la Federación no quiere seguir el plan estipulado por él mismo: "Si siguen en ese plan o no... quizá fue mi último partido".

Courtois explicó sus lágrimas y apostó a un campeón del Mundial

Como es lógico, Courtois fue cuestionado por sus lágrimas al abandonar el terreno de juego y aclaró que fueron fruto de la frustración: "Las lágrimas son fruto de la frustración y de la mala suerte de tener que salir de un partido así cuando te sientes bien. Es una pena, pero son decisiones del míster". El propio Courtois aclaró cómo se produjo la secuencia que terminó en su sustitución por Lammens: "Quería seguir, pero no podía golpear. Hubiera seguido cinco minutos, pero el míster me dijo que me cambiaba si no estaba al cien por cien. No pasa nada, es él el que decide".

Sobre Lammens, Courtois sacó la cara sin dudarlo y lo exculpó en el gol de Mikel Merino por la situación del césped del SoFi Stadium: "El campo está muy seco y tuvo mala suerte. No hay que matar al chico. El fútbol es así y ha hecho una gran temporada en el United. No lo merece".

Por último el guardameta del Real Madrid sacó pecho con el nivel de Bélgica a pesar de ser un país pequeño: "Hemos demostrado que tenemos un buen equipo. Quizá, a nivel de talento individual, tenemos menos que en 2018, pero contamos con un gran grupo, un gran espíritu y grandes talentos que están por venir. Al final somos un país pequeño; no salen Lamine Yamal o jugadores así todos los días. Pero tenemos un gran equipo y un gran bloque. En los torneos podemos dar que hablar, aunque mucha gente dudaba".