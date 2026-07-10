Courtois se rompe ante España y Bélgica cae tras el error de Lammens

El portero del Real Madrid abandonó entre lágrimas los cuartos del Mundial 2026 por molestias en el cuádriceps izquierdo antes del gol decisivo de Mikel Merino

Thibaut Courtois no pudo terminar el España - Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026. El portero belga del Real Madrid abandonó el campo en el minuto 71, entre lágrimas, tras sentir molestias musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda.

Su salida cambió el partido y abrió la puerta a Senne Lammens, que debutó en el Mundial en el momento más delicado. Diecisiete minutos después, un rechace suyo a un disparo de Pau Cubarsí terminó en el gol de Mikel Merino que metió a España en semifinales ante Francia.

Courtois, Bélgica y Real Madrid encienden las alarmas en pleno Mundial

La imagen fue durísima. Courtois se echó al suelo en el minuto 66, justo antes de la pausa de hidratación, después de notar un pinchazo muscular. Intentó recomponerse, habló con el cuerpo médico de Bélgica y probó durante unos minutos, pero el cuerpo no respondió.

En el minuto 71 pidió el cambio. Se marchó llorando, consciente de que el partido podía ser su última aparición en el Mundial 2026 y de que la lesión llegaba en una zona especialmente sensible para un portero. La selección de Rudi Garcia perdía a su gran seguro justo cuando el duelo entraba en el tramo más tenso.

Senne Lammens debuta en el Mundial y Merino castiga el rechace

La entrada de Senne Lammens tuvo una carga enorme. El guardameta de 24 años saltó al campo sin margen de adaptación, en unos cuartos del Mundial, ante una España que buscaba el gol de la clasificación y con todo el peso emocional de sustituir a Courtois.

Durante varios minutos, Bélgica consiguió sobrevivir. El partido seguía empatado, España insistía sin romper del todo y la prórroga empezaba a aparecer en el horizonte. Pero en el minuto 88 llegó la jugada que cambió la noche.

Pau Cubarsí probó un disparo desde fuera del área. Lammens no pudo blocar, dejó el balón vivo y Mikel Merino apareció como en el duelo anterior frente a Portugal, otorgando la victoria a La Roja.

El cuádriceps izquierdo de Courtois deja otra preocupación al Real Madrid

La lesión tiene una lectura inmediata para Bélgica, ya eliminada, pero también para el Real Madrid. Courtois es una pieza estructural del equipo blanco y cualquier problema muscular en pleno verano condiciona la vuelta al trabajo, la pretemporada y el inicio del curso.

De momento, la prudencia es obligada. No hay parte médico y habrá que esperar a las pruebas para conocer el alcance exacto de la dolencia. Pero la imagen del portero marchándose entre lágrimas no invita al optimismo, justo cuando Mourinho iniciaba los entrenamientos en Valdebabas.

Inicia de la forma más dura sus vacaciones el guardameta del Real Madrid, que tendrá que esperar a las pruebas médicas para saber cuando puede volver al trabajo, mientras que Mourinho podría comenzar LaLiga sin uno de sus principales pilares en su segunda etapa en el Bernabéu.