Los otros cedidos con los que el Betis debe tomar una decisión

Ya se han producido varias salidas en el Betis Deportivo y no está nada claro el futuro de hasta cuatro jugadores que se marcharon a préstamo el pasado verano, entre ellos Vasco Souza y Lamine Gueye, si bien otros dos regresaron antes de tiempo

El Betis Deportivo competirá en Segunda RFEF en la 26/27, después de que el Europa haya dado marcha atrás en su amenaza de renunciar a la plaza y solo haya consultado a sus socios en qué campo jugar la próxima temporada ante la imposibilidad de hacerlo en su propio estadio. De ese modo, la planificación en el filial verdiblanco sigue su curso sin esperar ya la sorpresa de un ascenso antes de que ruede el balón, llevándose a cabo la reestructuración de una plantilla que ya han abandonado varios jugadores.

Germán García firma por el Cacereño

Así, ya han hecho las maletas el lateral zurdo francés Darling Bladi, traspasado al Herenveen de Países Bajos, pudiendo dejar nuevos réditos en el futuro al conservar el 15% sobre la plusvalía de una nueva venta. Una maniobra similar a la realizada con la marcha de Dani Pérez al Valladolid (el club bético retiene el 20% de su pase y posee una opción de recompra). Junto a ellos, se han marchado libres al acabar contrato Carlos Reina, que ha firmado por el Torreense de la segunda de Portugal, que disputará competiciones europeas; el centrocampista Ginés Sorroche, que negocia su incorporación al filial del Getafe; el central francés Elyaz Zidane, que se ha comprometido con el Red Star de París, de la Ligue 2 francesa; o el meta Germán García, que ha confirmado este jueves su fichaje por el Cacereño para seguir en Primera RFEF.

Álex Pérez y Richarte ya han hecho las maletas tras sus regresos

Pero ahí no acaba la lista de bajas, pues también se ha optado por rescindir a Álex Pérez, que regresaba de su cesión en el Torino y jugará en el Kalamata FC, recién ascendido a la máxima categoría en Grecia; y se ha hecho lo propio con el extremo Rubén Richarte, que en la primera parte de esta última campaña también jugó a préstamo en el Arenteiro y fue repescado ante la falta de minutos, marchándose ya a título definitivo al Cartagena, también de Primera RFEF.

Vasco Souza ha vuelto lesionado de la Ponferradina

Junto a ellos, también otros cedidos que regresan, pero según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, aún no se ha tomado una decisión con respecto a su futuro. Es el caso de Vasco Sousa, lateral zurdo de 22 años que fue incorporado el pasado verano procedente del Amora FC, de la tercera portuguesa y con un evidente nexo con la entidad verdiblanca, al poseer el control accionarial su ex consejero José María Gallego.

Tras pasar también por las categorías inferiores del Paços Ferreira y el Vitoria de Guimaraes, el defensor luso se marchó cedido a la Ponferradina, donde solo pudo disputar 9 encuentros, dos de ellos en la Copa del Rey. Pero acabó sufriendo la una rotura del ligamento cruzado durante un entrenamiento en el mes de mayo, por lo que aún será baja bastante meses, con un año más de contrato por delante.

Lamine Gueye, sin oportunidades en el Ourense CF

También vuelve, con pocas opciones de quedarse, Lamine Gueye, mediocentro de 20 años que tras jugar la 24/25 en los dos juveniles béticos y también en el Calavera, dio el salto para competir en Primera RFEF con el Ourense CF. En el cuadro gallego, sin embargo, apenas dispuso de 58 minutos repartidos en cinco partidos con un año también firmado y un futuro incierto.

Joao Fersura se recupera de otra lesión

Junto a ellos, el pasado verano se pactó también la salida por una temporada del brasileño Joao Gabriel Fersura, que llegó hace dos años procedente del Porto de su país dentro del programa Betis Talent, ya liquidado. En su caso, el extremo puso rumbo a la UD Ibiza, pero su participación se redujo también a cinco encuentros, regresando antes de tiempo al sufrir una grave lesión de hombro de la que lleva meses recuperándose en la capital hispalense. En su caso, además, su contrato es de larga duración y no finaliza hasta 2029.

Jorge Luis, otro que regresó sin tener su futuro claro

Igualmente, en enero también se decidió repescar al delantero Jorge Luis Rodríguez, de 20 años, que disputó 18 choques en Primera RFEF con el Arenas Club, firmando dos asistencias. Su protagonismo fue mayor que el del resto de cedidos, pero de vuelta al Betis Deportivo solo tuvo minutos en un encuentro más, quedando ahora en el aire su continuidad a falta de un año para que expira su vinculación.