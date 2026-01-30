Liquida 'Betis Talent' y hace hueco en el filial con Destiny Ilahude

Ninguno de los cuatro fichajes de la plataforma paralela ideada por Ramón Planes ha cuajado en Heliópolis, saliendo todos, la mitad de manera definitiva

Poco después de aterrizar en Heliópolis en mayo de 2023 para sustituir al 'fugado' Antonio Cordón, el ahora director deportivo del Al-Ittihad saudí, Ramón Planes, puso en marcha lo que se bautizó como 'Betis Talent'. Se trataba de una sección independiente de la secretaría técnica y dirigida por alguien de su confianza, José María Barba, al que se unieron desde el Real Madrid Roger Porta y Gonzalo Novillo para captar jugadores en mercados emergentes, bien para ser activos propios o, sobre todo, para generar plusvalías con sus movimientos a otras entidades, como ocurrió a otros niveles con Álex Collado, que nunca llegó a vestir de verdiblanco y fue traspasado este verano al Al-Shamal qatarí.

Las cuatro grandes adquisiciones de 'Betis Talent' antes de su desintegración a finales de 2024 (un semestre largo después de que el ilerdense diera la 'espantá' y tras ser reformuladas sus funciones) fueron Nobel Mendy, Joao Gabriel Fersura, Jhon Arcila y Keimer Sandoval. Ninguno de ellos está ya en Sevilla: el central senegalés acabará en propiedad en el Rayo Vallecano, el extremo brasileño juega cedido en el CD Ibiza, el central colombiano fue rescindido tras pasar por el Estrella Roja y protagonizar algún incidente extradeportivo. El último, el extremo también 'cafetero', ha sido el último en desfilar en dirección al Córdoba B.

Los réditos que aún puede dejar Nobel Mendy

De todas las apuestas de 'Betis Talent', sin duda la de mayor recorrido ha sido Nobel Mendy, que no ha terminado de cuajar en el Real Betis por culpa de lesiones y sanciones, aunque sí estuvo el verano pasado en la órbita de varios clubes europeos, empezando por el Royal Antwerp y terminando por el Rangers FC, sin olvidar al PSV Eindhoven. Problemas de índole burocrática y otros relacionados con el reconocimiento médico pospusieron hasta descartar la vía internacional. Hasta que apareció el Rayo Vallecano, que aceptó una fórmula muy favorable y estará obligado en breve a comprar el 80% de su pase por 2,4 millones fijos y otros tantos en variables, quedando un 20% de su futura venta también en manos verdiblancas.

Destiny, de vuelta al Antequera

Después de una temporada y media como heliopolitano, Destiny Ilahude ha acordado la rescisión de su contrato para regresar al Antequera, que recibió los 200.000 euros de su cláusula de rescisión en el verano de 2024. El rendimiento del ariete criado en la Costa del Sol pero de origen nigeriano no ha sido el esperado, con apenas cinco goles y cinco asistencias en 46 partidos, por lo que regresa a su club de origen, donde compartirá vestuario con Félix Garreta, traspasado recientemente al mismo equipo a cambio de un porcentaje de sus derechos en caso de futura venta. Se hace, así, sitio para algún retoque de última hora.