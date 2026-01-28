Monchi y su información privilegiada con Sergio Ramos: "A lo mejor dice 'creo que puedo hacer un Sevilla campeón'"

El actual presidente del San Fernando, que no se ve ocupando el mismo cargo en Nervión, confía en el sevillismo del camero, pero desconoce su proyecto

Podría esperarse que Monchi, amigo personal de varios de los postores de la mayoría accionarial del Sevilla FC, tuviera información privilegiada. Tanto Fede Quintero (asociado con Antonio Lappí en la llamada 'tercera vía') como Sergio Ramos (que habría alcanzado la fase de preferencia en las negociaciones) optan a hacerse con el poder en la institución blanquirroja, aunque el isleño asegura que ni siquiera sondea a su hermano René Ramos, socio suyo en el CD San Fernando, como dejó claro esta semana en el podcast 'La Tasca'.

"Yo ni le pregunto, y él ve también que no me quita el sueño. Hablamos más de cotilleo que por saber qué va a pasar. Como sevillista me preocupa cuál es el futuro del Sevilla, si va a seguir el actual consejo de administración, si va a haber un nuevo inversor... pero no tengo ningún interés en tener información privilegiada. Ellos saben perfectamente lo que yo tengo y saben en lo que estoy. Tanto Fede, como Antonio, como René saben que estoy centrado en el San Fernando, y no me creen. Bueno, como todo el mundo. Los de la junta directiva, un poquito", asegura el otrora director deportivo, que cree que el club quedará en buenas manos.

"Sergio tiene experiencia y sé que es sevillista, dejando a un lado lo que hubo en el pasado. El año pasado volvió, porque tiene ese sentimiento. Si tiene el respaldo accionarial, que para ello hay que comprar las acciones, y quiere dedicarse a ello, no lo veo mal. Yo digo que, en estas cosas, y no hablo de Sergio Ramos sino en general, no hay ningún presidente que sea capaz de hundir ni de levantar nada, ningún proyecto. Los proyectos son más de personas que de una persona, más de plural que de singular. Yo no sé, no tengo ni idea del proyecto de Sergio, pero Sergio no lleva en esto dos días. Imagino que, si va hacia delante, habrá al lado suya gente que tenga experiencia y que le ayuden. Te lo digo yo, que soy presidente de un club pequeñísimo, y tengo en marketing a gente, en seguridad a gente, en prensa a gente... y el San Fernando es muy pequeño al lado del Sevilla. Lo importante es la gente de la que te rodeas. Los proyectos no tienen un solo padre", zanjaba.

En cuanto a los objetivos que pueda tener el camero, su ex compañero y 'jefe' no 'se moja', aunque es optimista: "Si se ha metido en esto es con conocimiento de causa. Sergio lo ha ganado todo, todo, todo en el Real Madrid. En el Sevilla no ha tenido la fortuna o la posibilidad porque salió antes. Es un tío con un ego grande, lo digo positivamente. A lo mejor dice 'oye, yo creo que puedo hacer un Sevilla campeón'. Yo he vivido tantas cosas que mi motivación es que el Sevilla esté bien, pero yo no tengo ese hambre".

Algo que refrenda Monchi cuando le cuestionan sobre si aspira a ser presidente del Sevilla FC en el futuro: "Yo he ganado 11 títulos, he jugado 19 o 20 finales. Mi hambre es mi sevillismo. Y hoy en día la sacio cantando el gol de Akor Adams de penalti como si fuera el director deportivo, o como un sevillista más de los 40.000 que hubo en el campo. Yo no... si tengo 22 acciones o 24. No es algo que... no, no. Tengo 53 años, llevo 38 dando vueltas, así que dejadme que descanse".

Situación deportiva: "Canté el gol de Vitor Reis como si fuera del San Fernando"

Lo estoy viviendo con preocupación. Creo que está en buenas manos a nivel de entrenador. Ha conocido y le ha cogido el pulso al vestuario. Solo hay que ver cómo están los jugadores cuando pierden. Fue compañero mío, un año magnífico, bajamos en enero me parece. Me preocupa porque está el 12º. Ayer canté el gol de Vitor Reis como si fuera del San Fernando