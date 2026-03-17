Baja notable en el Sevilla sin consecuencias y malos augurios con Kike Salas de cara al Valencia

Vlachodimos no saltó al césped en el entrenamiento de hoy dentro del programa de cargas, mientras que el central no se ejercitó y se complican sus opciones de estar el sábado

La plantilla del Sevilla comenzó a preparar en la mañana de hoy el partido trascendental del próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Valencia, una auténtica 'final' para los dos equipos en su lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Así, el equipo se ejercitó en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y Almeyda se vio obligado a prescindir nuevamente de los tres inquilinos actuales de la enfermería, Es decir, que no trabajaron con el grupo los lesionados Marcao, que se pierde lo que resta de competición, Peque y Kike Salas.

El aruncitano estuvo presente contra el Barça por una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha que, a priori, lo mantendría fuera de dos o tres semanas, aunque no se descartaba plenamente que apretara para intentar llegar a tiempo para el sábado. De momento, hoy no se ha entrenado con los compañeros, por lo que se complica su participación, pues solo restan tres sesiones por delante.

Vlachodimos se queda en el gimnasio

Tampoco saltó al césped Odysseas Vlachodimos, lo que encendió las alarmas de inmediato ante el historial de contratiempos físicos de este Sevilla, si bien el club se encargó de aclarar que se trata de una ausencia completamente controlada.

De ese modo, el internacional heleno trabajó en solitario en el gimnasio dentro del programa de dosificación de cargas, por lo que está previsto que mañana mismo se una a los compañeros para la puesta punto de cara a la vital cita del sábado contra los valencianistas.

Azpilicueta, a tope para volver a la titularidad

Por otro lado, César Azpilicueta, que ya entró en la lista contra el Barcelona pero no disputó ningún minuto, se entrenó al mismo ritmo y se espera que vuelva a la titularidad contra los che, pues su ausencia el domingo se acusó sobremanera. Es muy probable que lo sitúe en la banda derecha, posición en la que se han desenvuelto últimamente con solvencia.