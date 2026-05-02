F1 GP Miami 2026, Norris gana el Sprint del Gran Premio de Formula 1 2026, clasificación y tiempos
Retransmisión en directo de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026 con Alonso y Sainz en acción
Minuto a minuto
Resultados carrera al sprint del GP de Miami 2026 de F1
1. L. Norris (McLaren)
2. O. Piastri (McLaren) +3.766
3. C. Leclerc (Ferrari) +6.251
4. G. Russell (Mercedes) +12.951
5. M. Verstappen (Red Bull) +13.639
6. A. Antonelli (Mercedes) +13.777
7. L. Hamilton (Ferrari) +21.665
8. P. Gasly (Alpine) +30.525
9. I. Hadjar (Red Bull) +35.346
10. F. Colapinto (Alpine) +36.970
11. G. Bortoleto (Audi) +48.438
12. E. Ocon (Haas F1) +56.972
13. O. Bearman (Haas F1) +57.365
14. C. Sainz (Williams) +58.504
15. L. Lawson (Racing Bulls) +59.358
16. F. Alonso (Aston Martin) +1'16.067
17. S. Pérez (Cadillac) +1'16.691
18. L. Stroll (Aston Martin) +1'17.626
19. A. Albon (Williams) +1'28.173
20. V. Bottas (Cadillac) +1'29.597
Lando Norris se apunta la primera batalla del fin de semana en el GP de Miami, en un Sprint nefasto para Kimi Antonelli, líder del Mundial, que salía segundo y que tras recibir una sanción por superar los límites de pista, ha acabado sexto.
Norris fue el mejor de principio a fin y estuvo custodiado todo el tiempo por su compañero en McLaren Piastri. Una mala salida de Antonelli hizo que perdeira dos posiciones y que no sólo le pasara Piastri sino que también lo hiciera Leclerd. Aunque apretó al monegasco, nunca tuvo opción de recuperar una plaza de podio y la pelea con su compañero Russell le hizo ir al límite, cometer errores y que fuera sancionado.
Carlos Sainz acabó 14º y Fernando Alonso en un meritorio 16º puesto.
Con esto nos despedimos, os dejamos un pequeño resumen y la clasificación de lo que ha sido el Sprint de este Gran Premio de Miami 2026. En poco más de tres horas, la Clasificacion. Hasta entonces...
Clasificación y puntos en el Sprint del GP de Miami 2026
Así se reparten los primeros puntos del fin de semana en el Gran Premio de Miami de F1
Lando Norris: "Ha sido una buena carrera y es bueno estar en el cajón más alto aunque sea el sprint. Las mejoras han funcionado y es un triunfo importante apra el equipo"
¡Cinco segundos de sanción para Antonelli por track limits! El líder del Mundial baja a la sexta posición y Russell y Verstappen le superan
Carlos Sainz ha acabado 14º y Fernando Alonso... 16º; increíble final del asturiano, pasando a Checo Pérez en las últimas curvas
Así han acabado las 8 primeras posiciones, que son las que puntúan
1. Norris
2. Piastri
3. Leclerc
4. Antonelli
5. Russell
6. Verstappen
7. Hamilton
8. Gasly
LANDO NORRIS GANA EL SPRINT DEL GRP DE MIAMI
(19/19) Aguanta Russell y toco va a quedar como estaba
(18/19) Piastri mantiene la ventaja y aquí la única pelea dentro de los puntos puede que sea entre Verstappen y Russell; el neerlandés seha dejado a Hamilton y se ha acercado peligrosamente al Mercedes del británico
(15/19) Leclerc aprieta a Piastri a cuatro vueltas para el final; sólo una lucha entre ambos podría propiciar que Antonelli se acercara
(14/19) Hadjar pasa a Colapinto, pero aún están fuera de los puntos
(14/19) Albon tiene que entrar a cambiar el morro de su Williams; estaba peleando con Sainz por la 14ª posición
(12/19) Kimi Antonelli se está separando de su compañero Russell, pero está muy lejos del podio, a tres segundos y medio de Leclerc
(11/19) Carlos Sainz marcha 14º, sin muchas opciones de subir más allá de la 13ª posicion y con su compañero Albon apretando por detrás
(11/19) Pasamos el ecuador de la carrera y Norris cada vez está más lejos de Piastri
(9/19) Hamilton 'deja pasar' a Verstappen y ahora será él el que esté en disposiciónn de atacar, están jugando mucho con eso, la estrategia en las últimas vueltas será clave
(8/19) Antonelli recupera la posición, los que tienen 'modo adelantamiento' cuentan con una gran ventaja en estas peleas
(8/19) Adelanta Verstappen, pero tiene que devolverle la posición, porque ha echado a Hamilton de la pista
(7/19) Saltan chispas entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, la otra pelea que ahora está activa
(7/19) ¡Russell adelanta a Antonelli! El italiano tendrá ahora la opción de tener el 'modo adelantamiento'
(7/19) Alonso ha perdido posición con Stroll; vuelve la 'lucha' entre ellos que propioció Aston Martin para probar cosas y que ya pudimos ver en algún gran premio anterior, esto es un test para ellos
(6/19) Un tercio del Sprint ya consumido y así están las primeras posiciones:
1. Norris
2. Piastri
3. Leclerc
4. Antonelli
5. Russell
6. Hamilton
7. Verstappen
8. Gasly
(3/19) Por delante, Norris ha puesto la directa y le está cubriendo su compañero Piastri; mientras Leclerc aguanta las acometidas de Antonelli
(3/19) Fernando Alonso adelanta a Lance Stroll y es decimonoveno; ni Hulkenberg y Lindblad han salido
(1/19) Carlos Sainz había salido muy bien y se había puesto duodécimo, pero ha debido tener algún problema porque ha bajado a la decimosexta, justo por delante de Albon
(1/19) Nefasta salida de Kimi Antonelli, le pasa Piastri y Leclerc se ha puesto tercero; y porque la recta era corta, si no, habría perdido más posiciones
ARRANCA EL SPRINT DEL GP DE MIAMI
Vuelta de formación de los monoplazas. Esto está a punto de comenzar...
Aún no ha empezado la carrera y ya tenemos el primer incidente: el Audi de Hulkenberg, en llamas
Honda avisó que no se esperaba una gran mejoría en Aston Martin en Miami y que habían priorizado la fiabilidaad y acabar con las vibraciones que la potencia. El resultado es que los monoplazas verdes están aún más lejos del resto, ya que los demás sí han avanzado para ser más rápidos. Eo sí, no hay vibraciones...
"Ya sabíamos que este fin de semana nos esperaba una batalla", reconoce Kimi Antonelli; mientras que Lando Norris destaca el paso adelante dado por su escudería
Una sanción a Albon permitirá salir desde la 14ª plaza a Carlos Sainz. Así quedó la parrilla de salida para el sprint en el GP de Miami
La pelea se aventura interesante con el paso adelante dado a una vuelta por McLaren y Ferrari o con el quinto puesto en la parrilla del siempre batallador Max Verstappen. Los McLaren ocupan la pprimera y tercera plaza, con el Mercedes de Antonelli entre medias. Habrá que ver cómo se desenvuelve el líder del mundial, pero el hecho de que los Mercedes hayan sido batidos en una clasificación ya es de destacar.
¡Buenas tardes! Mañanas en Florida. Comenzamos con la retransmisión en directo de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026.
El largo parón de cinco semanas que se ha vivido en la Fórmula 1 ha traído algunos cambios que pueden hacer más interesante el gran circo con respecto a lo que vimos en los primeros grandes premios.
Si bien para Alonso y Aston Martin poco ha cambiado todo y Carlos Sainz y los Williams siguen creciendo muy poco a poco, sí que ha habido avances serios en cabeza y la primera muestra es la parrilla de salida de la carrera al Sprint que este sábado se va a disputar en el circuito norteamericano.
McLaren y Ferrari dan un paso adelante
McLaren y Ferrari han dado un paso adelante y desde los entrenamientos libe ya han competido de tú a tú con los hasta ahora intocables Mercedes. De hecho, el vigente campeón del mundo, Lando Norris ocupa la 'pole' en el sprint y sólo hay un Mercedes, el de Antonelli, entre los cinco primeros, a donde ha vuelto el Red Bull de Max Verstappen.
Esa mejoría palpable del resto de escuderías auguran una pelea durante todo el fin de semana que no pudimos ver en el arranque del campeonato. Con dos McLaren en las tres primeras posiciones y George Russell saliendo sexto.
La sorpresa de Alpine en Miami
A ese paso adelante también se ha sumado Alpine, que ha colocado a sus dos monoplazas en el Top-10, con una octava posición del piloto argentino Franco Colapinto.
La escudería francesa encabeza una zona media donde Audi, Haas y los Williams de Sainz y Albon están muy cerca y mantendrán una encarnizada pelea tanto el sábado como el domingo en la carrera que tendrá lugar en el Autódromo Internacional de Miami.