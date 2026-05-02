F1 GP Miami 2026, Norris gana el Sprint del Gran Premio de Formula 1 2026, clasificación y tiempos

Lando Norris se apunta la primera batalla del fin de semana en el GP de Miami, en un Sprint nefasto para Kimi Antonelli, líder del Mundial, que salía segundo y que tras recibir una sanción por superar los límites de pista, ha acabado sexto.

Norris fue el mejor de principio a fin y estuvo custodiado todo el tiempo por su compañero en McLaren Piastri. Una mala salida de Antonelli hizo que perdeira dos posiciones y que no sólo le pasara Piastri sino que también lo hiciera Leclerd. Aunque apretó al monegasco, nunca tuvo opción de recuperar una plaza de podio y la pelea con su compañero Russell le hizo ir al límite, cometer errores y que fuera sancionado.

Carlos Sainz acabó 14º y Fernando Alonso en un meritorio 16º puesto.