Valencia - Atlético de Madrid, en directo: resultado del partido de la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid que se miden en Mestalla en la jornada 34 de LALIGA. Dos clásicos en situaciones muy diferentes en este tramo final y decisivo

¡Buenas tardes y bienvenidos! Arrancamos el directo para el partido que enfrenta en Mestalla este sábado al Valencia con el Atlético de Madrid de la jornada 34 de Primera

Partido con objetivos muy distintos para uno y otro. El Valencia necesita el triunfo para distanciarse del descenso, mientras que el Atlético piensa en la vuelta de las semifinales de Champions contra el Arsenal.

Expectantes con el once del Atlético de Madrid. A buen seguro Simeone hará rotaciones y tendrá la mente puesta en Londres y el Arsenal.

También conocemos ya el once del Atlético de Madrid. Es el siguiente: Musso; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Vargas, Mendoza, Rayane; Morcillo y Almada.

Cuatro canteranos en el once del Atlético de Madrid. Boñar, Julio Díaz , Rayane y Morcillo entran en este equipos de circunstancias. Evidentemente, y mucho, la inminente visita a Londres.

Dominio del Valencia en los primeros compases. Más balón y más ritmo de los locales que quieren marcar territorio

La primera ocasión para el Atlético. Mendoza se jugó el mano a mano con Dimitrievski. Ganó el portero valencianista.

¡Al palo! Tremendo el trallazo de Nahuel Molina desde casi mediocampo que se marcha al palo. Disparo marca de la casa.

Ahora lo intenta Ramazani pero su disparo se estrella en la defensa colchonera. Trata de reaccionar el Valencia.

La tuvo Rayene. Cabezazo del canterano que se va fuera por poco. Gran centro de Nahuel Molina.

Al palo Ramazani. Gran reverso del delantero en el borde del área y su disparo se estrella en el palo. Musso estaba batido.

El Valencia y el Atlético de Madrid se enfrentan este sábado en Mestalla a partir de las 16.15 horas en el partido correspondiente a la jornada 34 de LALILGA. Se trata de un duelo de dos equipos en situaciones muy diferentes en este tramo final de la temporada, donde los puntos son ya tesoros ante el inminente final de curso. Más necesidades para los locales que para los colchoneros, que miran de reojo a su eliminatoria europea.

Los de Carlos Corberán, tras sus últimos resultados, miran con más distancia a las posiciones de descenso aunque no se pueden confiar. En duodécima posición son cinco puntos de distancia respecto a los tres últimos clasificados. Por eso si el Valencia vence al Atlético de Madrid daría un gran espaldarazo para vivir con mayor tranquilidad las jornadas definitivas y salirse de la terna de candidatos al descenso.

Segundo partido seguido en Mestalla

El Valencia jugará su segundo partido consecutivo en Mestalla. Lo hace tras vencer la pasada jornada contra el Girona con una victoria (2-1) en un choque supuso una gran alegría y alivio para los valencianistas. Ahora el reto, por la entidad es mayor, pero en cualquier caso quiere alcanzar el 6 de 6 que prácticamente sellaría la permanencia.

Distinta es la situación del Atlético de Madrid. La competición liguera es secundaria para los de Simeone que acuden a Mestalla en mitad d de la eliminatoria de las semifinales de la Champions League que les mide al Arsenal. Con esas, lo del Valencia no es prioritario para los colchonero que en la competición doméstica, donde ya tiene amarrado puesto de la Champions League.

Las últimas salidas del Atlético

En cuanto a LALIGA, el Atlético de Madrid se presenta en Valencia después de ganar al Athletic de Bilbao en el Metropolitano. Distinto han sido las dos últimas salidas que acabaron en derrotas para el cuadro madrileño. Además se produjeron frente al Sevilla (2-1) y Elche (3-2). Dos rivales en la zona baja de la clasificación. Ahora también visita a un Valencia, que en mejor predisposición, pretende evitar sustos mayores.

Un duelo entre dos clásicos de la competición liguera, Valencia y Atlético de Madrid, que viven momentos muy dispares en estos momentos y que buscarán los tres puntos en Mestalla. Un partido que se celebra en un estadio que respira fútbol siempre, independientemente del devenir de un cuadro valencianista que ha protagonizado fases complicadas. Gran partido para esta jornada 34 entre donde cada punto es oro.