Grandes avances en el Nou Mestalla para la cubierta: cuenta atrás para ser sede del Mundial

Las obras del Nou Mestalla avanza a un buen ritmo y ya está casi acabada la instalación de todo el soporte de la nueva cubierta; la intención es estrenarlo en el verano de 2027

El Valencia sigue adelante con la construcción del Nuevo Mestalla con la intención de tenerlo listo para el verano de 2027, en poco más de un año, y de paso convertirlo en uno de los estadios que acogen partidos para el Mundial de 2030 que organizará España junto a Portugal y Marruecos.

El club che está logrando que las obras vayan sobre los plazos previstos de ahí que la satisfacción sea plena en la directiva valencianista. Desde fuera ya se puede ver como se han instalado los 30 pilares así como los 21 anillos de compresión que soportarán todo el peso de la cubierta que está por venir.

Según apunta el club valenciano, que llega a cabo la supervisión de las obras junto a la FCC Construcción, el trabajo de "desarrollo de la estructura de soportación ('nidos de pájaro’ en cada pilar para poder estirar de los cables, andamios y protecciones del graderío) de la gran cubierta que tendrá un peso de 4.800 toneladas y que será soportada por 50 pilares de acero S355, la cual será un pulmón de energía verde debido a la implementación de una instalación fotovoltaica de Octopus Energy -Sustainable Founding Partner-".

En las últimas semanas se ha estado trabajando casi sin descanso en el montaje de los anillos de compresión, los últimos pilares, así como la torre de escalera antes de que llegaran los cables que conforman los anillos de tracción, situados en la parte interior de la estructura de cables de la cubierta, y los radiales, que unen el anillo de tracción con el anillo de compresión exterior.

El Mundial de España, en el horizonte

La Real Federación Española de Fútbol tiene la clara intención de que el Nou Mestalla se convierta en una de las once sedes españolas. Al principio había serias dudas ya que las obras estaban paralizadas pero tras retomarse la construcción, Valencia entra de lleno. No estaba en la lista inicial de las once elegidas pero las renuncias de A Coruña y Málaga han sido claves para que acabe entrando Valencia, y todo apunta que Vigo será la otra.

De hecho, ya hay prevista una visita de la FIFA después del verano para que los técnicos encargados de las sedes vean de cerca el estado del Nou Mestalla. "La FIFA vendrá después del Mundial de los Estados Unidos y pienso que hasta esta fecha no sabremos nada, pero sí que es bueno saber si ha habido una que renunció en Málaga y otra sede, que es Coruña, también se va a descabalgar, eso da más oportunidades a la sede del Nou Mestalla, cuyas obras van va bastante avanzadas", decía hac alguna semanas Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol (FFCV), en declaraciones a À Punt.

Las nueve sedes actuales

Tras la renuncia de La Rosaleda de Málaga y Riazor de A Coruña, en estos momento España se queda tan solo con nueve de las once sedes iniciales que la RFEF anunció el 19 de julio de 2024, de las que quedan las siguientes: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).