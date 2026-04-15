José Viñas se deja querer y abre la puerta a fichar por el Valencia: "Es un reto personal"

El ojeador ha abandonado recientemente el Schalke 04 del fútbol alemán. Actualmente busca un nuevo reto en su carrera deportiva y el español es uno de los nombres que maneja Ron Gourlay para mejorar la dirección deportiva ya que se desea incorporar a una persona que controle muy bien el fútbol nacional

El Valencia CF quiere reforzar la dirección deportiva con una persona que esté especializada en el fútbol español. La hoja de ruta ha cambiado totalmente ya que el club de Mestalla ya no busca un director deportivo, tras los sondeos a Manu Fajardo y a David Cobeño, y sí un perfil más modesto y con menos caché. En este contexto encaja José Viñas, muy reconocido y respetado en el fútbol europeo, que acaba de dejar el Schalke 04 y que es uno de los nombres que maneja el Valencia CF. El ojeador ha salido al paso de los rumores que lo vinculan al Valencia CF y se ha dejado querer, estando abierto a fichar por el club blanquinegro.

José Viñas, que ha sido ojeador de Schalke 04, Watford o Eintracht entre otros clubes, no se cierra ninguna puerta y mucho menos la del Valencia CF por el cual estaría encantado de fichar según ha dicho él mismo en una intervención en el programa La Banda de À Punt Esports.

"A ver, es evidente, ¿no? Al final yo, la verdad que he tenido suerte de donde he estado, me he sentido siempre valorado, las cosas han salido bien y estoy contento con mi trayectoria, pero al final soy de aquí y no sé si dentro de tres, de cinco, de diez años, en algún momento tengo la oportunidad de trabajar en el club, evidentemente para mí es especial, es como un reto personal, ¿no? Algo tuyo que tienes ahí como profesional y si en un momento dado se da, intentaré llegar, poner mi granito de arena para ayudar al club", ha detallado el ojeador.

El Valencia CF sigue buscando a un ojeador que se centre en el mercado español

José Viñas, de 47 años, sería un fichaje que encajaría en el perfil que busca Ron Gourlay, que está contento con la nueva dirección deportiva que lideran Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora. José Viñas es uno de los nombres que lleva siguiendo el club de Mestalla para mejorar la secretaría técnica si bien es cierto que de momento no ha habido movimientos para incorporarlo. El ojeador sería el encargado de controlar el fútbol español si es que se acaba concretando el fichaje.

José Viñas además sería para el Valencia CF un fichaje más asequible para la secretaría técnica que un director deportivo que actualmente esté consolidado en Primera división. No hay que olvidar que el ojeador se ha marchado hace unas semanas del Schalke 04 el cual es un histórico de Alemania, pero que ahora mismo está en Segunda división.

Si el Valencia CF quiere incorporar a una persona para potenciar la dirección deportiva debe hacerlo pronto ya que el mercado de fichajes de verano está a la vuelta de la esquina y mucho rivales del club de Mestalla ya se encuentran negociando por algunos futbolistas del fútbol español. De momento, el Valencia CF parece más centrado en las incorporaciones de futbolistas extranjeros ya que no hay que olvidar que ya están cerrados Justin de Haas y Aliou Dieng quienes se unirán al equipo que entrena Carlos Corberán la próxima temporada.