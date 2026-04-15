Una infección trunca los planes de Copete: el central del Valencia vuelve a pasar por el quirófano

El central astigitano ha sufrido un gran contratiempo en su recuperación, con lo que ahora sí dice adiós a sus opciones de volver a jugar esta temporada; cuatro de los cinco centrales están lesionados y Corberán ha tirado del canterano Joel Fontanet, que podría debutar ante el Mallorca

Siguen sin llegar buenas noticias desde la enfermería para el Valencia Club de Fútbol. Las bajas por lesión se acumulan en la línea defensiva y sobre todo en el eje, donde cuatro de los cinco centrales se encuentran lesionados poniendo a Carlos Corberán en auténticos problemas a la hora de conformar su defensa para el duelo del próximo martes frente al Mallorca, un rival directo por la permanencia.

La última actualización del parte médico atañe a José Copete, que fue operado el pasado 2 de marzo en Valencia por la rotura de menisco de su rodilla izquierda, lo que prácticamente le descartaba hasta final de temporada aunque seguía albergando opciones de poder volver para las últimas jornadas y ayudar al equipo al objetivo de la salvación pero su recuperación ha sufrido un giro inesperado y el central de Écija ha tenido que volver a pasar de nuevo por el quirófano.

Concretamente, el defensa del Valencia se someterá en las próximas horas a una nueva intervención para limpiar una infección que se le había originado en la zona de la articulación que fue operada hace ya casi mes y medio, lo que ahora prácticamente sí le deja sin opciones de volver a jugar antes de que acabe la temporada. La intervención ha ido según lo esperado y el futbolista comenzará en los próximos días el proceso de recuperación aunque ya con vistas a la próxima temporada.

La defensa del Valencia, en cuadro

Además de José Copete, Carlos Corberán no podrá contar ya esta temporada con Mouctar Diakhaby, que en enero recayó de su lesión de isquiotibiales y tuvo que pasar por el quirófano a principios de enero. Los dos últimos centrales en ocupar la enfermería han sido Unai Núñez, que ya se perdió el duelo ante el Elche por unas molestias musculares aunque existe la esperanza de que el vasco pueda llegar a tiempo al choque del próximo martes.

De hecho, sería un auténtico alivio para Corberán ya que en el último partido también perdió a Eray Cömert. El suizo se lesionó en la jugada del gol franjiverde y el pasado lunes el Valencia emitía el parte médico en el que reseñaba que el central sufría "una lesión en la musculatura abdominal" y que seguirá "un tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación" hasta su recuperación, pero seguramente se perderá dos o tres jornadas.

Las alternativas de Corberán para el eje de la defensa: Pepelu o Fontanet

A falta de saber si finalmente Unai Núñez llega a tiempo o no a la cita de Son Moix el próximo martes, Carlos Corberán deberá ir buscando alternativas para el acompañante de César Tárrega, el único central sano de la primera plantilla, que hoy ha vuelto a trabajar con el grupo después de no hacerlo ayer por precaución.

Tras la lesión de Cömert en el Martínez Valero, el elegido para jugar los últimos minutos en el centro de la zaga fue Pepelu. La otra solución está en la cantera, razón por la cual Corberán ha llamado para los entrenamientos con el primer equipo al central del Mestalla Joel Fontanet, que renovó su contrato con el Valencia hace tan solo unos días.

"Para mí es un orgullo renovar con el Valencia, un club que no solo es reconocido a nivel español, sino también a nivel europeo. La academia durante estos últimos años, sobre todo, demuestra que saca buenos jugadores. Es un buen indicio y estoy muy contento de estar aquí", reconocía a los medios del Valencia, dejando también sus sensaciones del trabajo diario con Corberán y sus jugadores: "Realmente, entrenar con jugadores de Primera División es otro ritmo, es otra cosa. Al final tienen esos detalles diferentes y por eso están allí. Eso te hace mejorar. Quieras o no, te das cuenta o no, te hace mejorar. Todo lo que pueda estar allí será bienvenido porque me hará mejor jugador y me hará progresar en esta estadio".