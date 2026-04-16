"No se contempla un nuevo proyecto con Luis García Plaza"

Los dirigentes nervionenses firmaron al madrileño un contrato hasta el 30 de junio de 2027 por la 'conditio sine qua non' de la otra parte en la mesa de negociaciones; Bordalás, el favorito de nuevo en las quinielas al quedar libre, "es caro"

Se planteaba este lunes en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo' qué ocurrirá con Luis García Plaza este verano si cumple la encomienda de salvar al Sevilla FC, puntualizando Fernando Ruiz que, en realidad, "la pregunta del millón es a ver qué pasa con el club, si al final hay venta o no hay venta", pues, "si no la hay y siguen los que están ahora, quizás lo más cómodo, lo más fácil para ellos, es seguir con el madrileño: "Porque, también, ¿qué entrenador va a venir aquí? ¿Por qué perfil vas? ¿Por un Imanol Alguacil, como el año pasado?".

José Antonio Rivero, presentador y moderador, lo tiene claro: José Bordalás. "Pero ya tuvo la oportunidad el año pasado y él estaba esperando, como contamos en ESTADIO Deportivo, la llamada del Sevilla para venir para acá y no la recibió", terciaba el periodista astigitano. "Es que el Sevilla es verdad que tiene poco para gastar, pero tienen que saber en qué gastárselo. ¿Cuánto te pedía Getafe? No te voy a decir lo que sea, pero yo creo que por Bordalás el Sevilla tendría que pagar y ya está", añadía el ceutí.

"Bueno, hay que aclarar que Luis García Plaza tiene contrato por una temporada más. Si no ha dejado, que entiendo que sí, las clásicas vías de escape a final de cada año, tendría que pagarle algo, con lo cual se complicaría la búsqueda de un relevo. Es verdad que José Bordalás acaba contrato (ya no tiene a partir de este verano una vinculación real con Getafe CF) y parece extraño, por algunas diferencias que ha habido, que vaya a seguir. Pero también hay que decir que Bordalás es un entrador caro. Es de los españoles que más cobran en Primera. Tiene un buen sueldo, porque el Getafe se lo puede permitir en ese aspecto", apunta Óscar Murillo.

"En este caso, yo creo que Antonio Cordón sí cuajaría con él, porque es una persona dialogante; sabría a lo que vendría, porque aquí no puede tener... Por mucho que se queje, no le van a poder conseguir cuatro fichajes invernales como lo que le han traído este curso a base de dinero. Pero todos coincidimos en que sería un entrenador pintiparado para lo que el Sevilla necesita. Ahora, que se quiera meter ya Bordalás en esto, viendo cómo está el tema... Lo que a mí sí me consta es que en el Sevilla tendría que cambiar mucho la película de aquí a final de temporada con Luis García Plaza y verse una reacción en muchos aspectos", añade.

"Le firma un año más uno, lo que queda de temporada y una más, porque es una exigencia. Pero no contempla un nuevo proyecto de Luis García Plaza, salvo, como digo, que el final de temporada sea espectacular, que el Sevilla ahora gane dos o tres partidos seguidos, se salve con mucha holgura y vean una comunión con el equipo, con el vestuario, especiales", zanjaba Murillo en la edición de esta semana del programa radiofónico de ESTADIO Deportivo.