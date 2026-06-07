El sufrimiento de Luis García Plaza durante estos últimos meses: "Tito Labi, no duermo; tengo que sacar este Sevilla"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con Labi Champion, conocido como 'el mejor amigo de los futbolistas', con el que Luis García Plaza guarda una gran amistad, llegando a revelar ciertos detalles de estos meses como técnico sevillista

El Sevilla FC es una de esas plazas en las que, en estos momentos, es casi imposible torear. Siempre lo ha solido ser, con una exigencia que hace que los triunfos más grandes no se consigan saborear hasta bien pasado el tiempo. Pero, en esta situación, no cualquiera se atreve a meterse a intentar salvar a un herido al que, en más de una ocasión, se le escuchaban casi sus últimos latidos en esta Primera División. Para esta difícil temporada, el que tuvo que ponerse el traje de salvador fue Luis García Plaza y, a pesar de tener un complicado inicio, ha conseguido salvar a toda una institución gracias al apodado como el 'Manicomio de Nervión'.

El técnico madrileño, tras la derrota en Pamplona, llegó a estar cuestionado a pesar de haber disputado únicamente cuatro partidos como sevillista donde consiguió una victoria. Cuando todo parecía hundido, la afición decidió que era su momento y se acabó consiguiendo crear la pócima perfecta para enderezar el barco y conseguir un año más la permanencia en el club nervionense. De esto también tiene gran culpa Luis García Plaza que, tras haber tocado un momento muy bajo, entendió lo que era el Sevilla FC y ha sabido transmitirlo a una plantilla que estaba temerosa.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con una de esas personas que bien conoce al que será el entrenador de la entidad hispalense en la temporada 26/27. Labi Champion, más conocido como 'el mejor amigo de los futbolistas', aguarda una gran relación con el madrileño, con el que ha compartido grandes momentos. En esta ocasión, le hemos preguntado acerca de su etapa en Nervión, siendo un reflejo del sufrimiento del míster.

El gran sufrimiento por salvar al Sevilla FC por parte del técnico

El técnico madrileño es, sin lugar a duda, una de las figuras más reconocidas del fútbol español. Muchos han sido los equipos a los que ha tenido el placer de entrenar, pero pocos con una situación agónica como la que se vivía en Nervión. "Todas las semanas hablo con Luis García, pero a ese Luis García del Sevilla no lo conocía. Hablar con él era un sufrimiento diario. Salvar al Sevilla ha sido como ganar la Champions, porque cuando te vas a un polvorín o a un volcán, puede explotar en cualquier momento. Y Luis García fue al Sevilla en un momento muy delicado".

Labi lo tiene claro, y es que quiere lo mejor para la institución. "Le deseo al Sevilla, con Sergio Ramos, con Del Nido Junior, con Del Nido Benavente, con Pablo Blanco, con Caparrós... que haya paz, tranquilidad y una rivalidad elegante entre Betis y Sevilla".

Una confesión reveladora de la situación: "Luis, estás enfermo"

Labi lo ha confesado y es que veía a un Luis que le costaba reconocer. El reto era muy complicado, con todo lo que puede significar ser el entrenador que hubiese bajado al Sevilla FC a Segunda División. Y, entre otras cosas, comenta una llamada que mostraba ese deseo del madrileño. "Pero te digo una cosa, el sufrimiento de Luis García por salvar al Sevilla, lo miraba a la cara y le decía: "Luis, estás enfermo". Y me decía: "Tito Labi, no duermo. Tengo que sacar este Sevilla y se tiene que mantener".

Tras el trabajo hecho, aunque con un panorama que no invita a ser optimista, queda por ver la planificación conformada para el próximo año con el madrileño al cargo. "Enhorabuena a Luis García y enhorabuena al Sevilla, porque Luis García es un grandísimo entrenador. Lo verá la gente este año, pero ese sufrimiento de salvar al Sevilla estos meses le ha costado mucho sufrimiento y mucha salud, que yo lo conozco. Le mando un beso a él, a Maribel, su mujer, sus dos hijos, y desearle mucho éxito. Cuando vaya a Sevilla, iré a comer con él", finalizó.