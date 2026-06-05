Adiós muy sentido en el vestuario del Sevilla: la emotiva carta de despedida de Débora García

El club nervionense ha anunciado la salida de la futbolista catalana, una de sus capitanas, que se ha despedido con un sentido mensaje en el que declara su amor por la ciudad, por la entidad y por los valores que defiende

Siguen sucediéndose las despedidas en el Sevilla FC Femenino. Si el jueves decían adiós la canterana Julia Torres y la alemana Chantal Hagel, este viernes al vestuario nervionense le ha tocado afrontar el trago de ver marchar a una persona muy querida como es Débora García, una de sus capitanas. Sólo hace falta ver su emotiva carta para comprobar su arraigo por el club nervionense y únicamente hay que fijarse en los mensajes de sus compañeras para refutar que la huella que deja es imperecedera.

El Sevilla FC anuncia la salida con honores de Débora García

"Débora García no continuará la próxima temporada en el Sevilla FC Femenino. Una de las capitanas sevillistas, que llegó a la disciplina blanquirroja en el verano de 2021, cierra así una exitosa etapa de cinco temporadas llenas de experiencia, liderazgo y muchos kilómetros recorridos", ha explicado en un comunicado el club blanquirrojos, que destaca que la catalana se va "con 141 partidos con la elástica del primer equipo femenino sevillista, con dos goles y 9 asistencias", después de ser "una jugadora clave tanto para Cristian Toro como para David Losada".

"Además, si hay algo que ha caracterizado a la de Santa Coloma de Gramanet durante todo este tiempo es que supo impregnarse desde primera hora de los valores de la entidad como son la casta, el coraje y el nunca rendirse, además del liderazgo que asumió desde su veteranía al ser una de las portadoras del brazalete hace varias temporadas, evidenciando lo que supone también una figura como Débora para el resto de sus compañeras y staff", concluye la nota del Sevilla FC, que le desea "la mayor de las suertes en el futuro" y le muestra su "profundo agradecimiento por este camino recorrido juntos".

La carta de Débora García para despedirse del Sevilla FC

"¡Hola, sevillistas! ¡Qué difícil es despedirse de un sitio donde he sido tan feliz! Pero tengo que aceptar que mi etapa aquí ha finalizado", arranca la capitana sevillista. "Primero de todo, quiero agradecer a Cristian Toro y Amparo. Llegué con dos objetivos claros, recuperar mi mejor versión y llevar al Sevilla en volandas a lo más alto de la clasificación. Me voy en paz y tranquila de haberlo conseguido. De dar todo y más por este escudo, esta camiseta, este sentimiento".

"Si os soy sincera, esto es como una relación. Que cuando quieres tanto a alguien o algo, te olvidas de ti. Y me siento así, rota. La gente que me conoce lo sabe, no ha sido un buen año a nivel emocional para mí. Y duele dejaros pero necesito recuperar mi esencia. Gracias a todo el staff, compañeras y a la afición. Vine vacía y me voy con la maleta y el alma llenas. Tengo que confesar que me he enamorado de este club, de su gente y de su ciudad. También de sus valores y tradiciones. Me llevo muchos momentos, tanto buenos como menos buenos, aunque siempre van a prevalecer los buenos y las personas que hoy en día las considero amig@s, incluso de mi familia", prosigue.

"Dicen que el impacto que dejas en los demás define tu legado. Y yo me quedo con esto. Sevilla, siempre serás la parte de mi historia. No desde siempre, pero sí para siempre. Desde ahora seré una fiel aficionada más. Siempre os llevaré en mi corazón. ¡Te quiero, Sevilla!". Así, con el corazón en la mano, se despide Débora García. Sus compañeras le han colmado de respuestas de cariño.