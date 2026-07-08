Alexia Putellas ya posa con la camiseta del London City Lionesses

La excapitana del FC Barcelona y doble Balón de Oro deja atrás 14 años de dominio azulgrana y se suma al proyecto independiente de Michele Kang en la Women's Super League tras abandonar la Liga F

Alexia Putellas ya tiene nuevo equipo. La estrella española ha fichado por London City Lionesses después de cerrar su etapa en el FC Barcelona, el club en el que se convirtió en una leyenda y desde el que cambió la dimensión del fútbol femenino.

El movimiento es uno de los grandes golpes del mercado internacional. La doble Balón de Oro llega a la Women's Super League para liderar el proyecto de Michele Kang, propietaria de un club independiente que quiere acelerar su crecimiento a base de inversión, ambición y nombres de primer nivel.

Alexia Putellas deja el Barcelona tras una etapa irrepetible

La salida de Alexia del Barcelona no es una operación cualquiera. Es el final de una era. La futbolista de Mollet del Vallès deja el club azulgrana después de 14 temporadas, más de 500 partidos, cuatro Champions League, diez Ligas y una colección de títulos que la sitúan entre las grandes figuras de la historia del fútbol femenino.

El Barça ya había confirmado semanas atrás su despedida, con un acto en el Camp Nou para reconocer el legado de una jugadora que fue mucho más que una capitana. Alexia no solo ganó. También empujó el crecimiento del equipo, llenó estadios, dio visibilidad al proyecto femenino y se convirtió en un referente para varias generaciones de futbolistas.

Su marcha, por tanto, tiene una carga simbólica enorme. El Barcelona pierde a una de las caras más reconocibles de su sección femenina, justo en un verano de transformación profunda y con varias salidas importantes. Para Alexia, en cambio, se abre una oportunidad distinta: competir en Inglaterra, entrar en un mercado nuevo y asumir un reto todavía en construcción.

El London City Lionesses consigue el fichaje más mediático de la WSL

El London City anunció oficialmente el fichaje de Alexia Putellas y presentó la operación como un momento histórico para el club. Según confirmó la entidad inglesa y recogieron medios británicos, la española llega tras quedar libre al final de su contrato con el Barcelona y lucirá el dorsal 11 en su nueva etapa.

La propia Alexia explicó que la ambición del club y su condición de proyecto femenino independiente fueron claves en la decisión. “Estoy encantada de empezar este nuevo capítulo con London City Lionesses”, afirmó en el comunicado del club. También subrayó que quiere tener impacto sobre el césped, competir por títulos y colaborar fuera del campo en el desarrollo del fútbol femenino.

El mensaje encaja con la estrategia de Michele Kang. La empresaria estadounidense, propietaria también de otros proyectos vinculados al fútbol femenino, no ha escondido su intención de convertir a London City en un club de referencia: “Esto es más que un fichaje, es una declaración audaz sobre el futuro del deporte”.

Alexia elige un nuevo reto sin traicionar su vínculo con el Barcelona

Uno de los matices más interesantes del fichaje es el destino elegido. Alexia tenía mercado, podía escuchar ofertas de otros grandes clubes europeos y también aparecía el atractivo de Estados Unidos. Sin embargo, el London City le ofrecía una vía diferente: seguir en Europa, entrar en una liga muy competitiva y no reforzar directamente a un rival de Champions del Barcelona.

A sus 32 años, no llega como una figura decorativa. Viene de seguir siendo decisiva, de ganar títulos y de mantener intacto su estatus internacional. La pregunta no es si London City gana visibilidad con su llegada, sino hasta dónde puede crecer el equipo alrededor de una futbolista que cambia el nivel competitivo y comercial de cualquier vestuario.

La WSL gana una estrella y el Barça pierde a su gran símbolo

El fichaje también tiene una lectura para la Women's Super League. Inglaterra incorpora a una de las mejores futbolistas de la historia reciente, una jugadora capaz de atraer audiencia, patrocinadores, camisetas, focos y atención internacional. La WSL ya era una liga potente. Con Alexia, gana otro argumento para presentarse como el gran destino del fútbol femenino mundial.

Para el Barcelona, la marcha deja un vacío sentimental y deportivo imposible de cubrir con una sola operación. Alexia fue capitana, goleadora, líder, embajadora y símbolo. Su salida obliga al club azulgrana a acelerar una nueva etapa con otras referentes y con un vestuario que ya no tendrá a su gran figura histórica.

El London City, en cambio, consigue algo que parecía impensable hace apenas unos años: convencer a Alexia Putellas en plenitud competitiva. La operación cambia el mapa del fútbol femenino europeo. El Barça pierde a su reina. La WSL gana una estrella. Y London City deja de ser una promesa ambiciosa para convertirse en uno de los proyectos más prometedores del deporte femenino.