Iniesta, Pedri, Laporta... todo el Barcelona se rinde a Alexia Putellas: "Puedes volver cuando tu quieras"

La jugadora se despidió entre honores este miércoles en el Camp Nou y no faltaron algunos ilustres de la sección masculina que mandaron mensajes de reconocimiento a la dos veces ganadora del Balón de Oro

Alexia Putellas sorprendió este pasado martes cuando anunció su salida del FC Barcelona el próximo 30 de junio. A pesar de que Alexia Putellas tenía la posibilidad de firmar un año más de contrato con el Barcelona, la jugadora que lo ha ganado todo en la entidad culé, decidió poner fin a una etapa que ha durado 14 temporadas.

Este miércoles Alexia Putellas ha sido despedida como se merecía en el Camp Nou y en el acto han estado sus compañera, el presidente Joan Laporta y con vídeos de apoyo jugadores como Pedri o leyendas del conjunto culé como Andrés Iniesta o Stoichkov.

Alexia Putellas se despide del Barcelona rodeada de leyendas culés

Alexia Putellas no pudo contener la emoción cuando en el Camp Nou se proyectó un video sobre su carrera en el Barcelona y agarró fuerte a su madre de la mano para que las lágrimas brotasen de manera más pausada. Junto a toda la plantilla del Barcelona, Alexia Putellas se presentó muy elegante al acto de su despedida del cuadro culé y frente a una nube de periodistas, la jugadora explicó el momento en el que decidió salir del Barcelona.

Alexia Putellas y la cuarta Champions League con el Barcelona

Alexia Putellas confesó que sentía que podía seguir aportando al Barcelona pero que también había que ser consciente de la realidad del equipo: "Después de ganar la cuarta Champions en Oslo sentí que era el momento perfecto para decir adiós. Recuerdo perfectamente aquel día con seis años que vine a este estadio... Realmente he cumplido el objetivo, no puedo pedir más. He hecho una promesa, que es que me abriría en canal, y es cierto que siento que podría seguir aportando, pero también hay que ver la realidad. Hay tiempo para todo. Sentí que el equipo seguirá tirando, eso era muy importante para poder tomar esta decisión".

Alexia Putellas, agradecida a Xavi Llorens

En el acto también estuvo el ex entrenador culé Xavi Llorens, que en su momento permitió que Alexia Putellas regresase a la entidad. Putellas le agradeció ese momento por el mal trago familiar que estaba pasando: "Le tengo que dar las gracias por dejarme volver, sabes el momento horrible que pasaba la familia. En 2012 me dijiste que sería un emblema del club, eso no lo olvidaré nunca. Ahora pienso en aquella frase... Pero en aquel momento decía que estabas locos, no iban ni 100 personas a la ciudad deportiva a vernos".

Los mensajes de Andrés Iniesta, Stoichkov y Joan Laporta

Andrés Iniesta, toda una leyenda, como la propia Alexia Putellas en el Barcelona, le deseó lo mejor a una jugadora que aún no tiene decidido su futuro: "La manera de vivirlo y de sentirlo ha sido increíble. El Barcelona te da las gracias. Lo que has hecho es tremendo. Te deseo lo mejor en lo que te viene". Una leyenda más veterana como Stoichkov también quiso mandar un mensaje y habló de Alexia Putellas como un mito: "Los mitos nunca se van, los mitos siempre se quedan. Te quiero mucho, te deseo lo mejor, triunfarás donde vayas". También estuvo presente a través de un vídeo el jugador de la sección masculina, Pedri, que le deseó "lo mejor" a Alexia Putellas.

Joan Laporta, presidente electo del Barcelona, le dejó las puertas abiertas del club a Alexia Putellas para cuando la jugadora quisiese regresar: "Alexia, tienes las puertas del Barcelona abiertas para siempre. Aquí puedes volver cuando tú quieras, cuando termines tu carrera como jugadora. Igual que el Barça es más que un club, Alexia también lo es. Tu padre tiene que estar muy orgulloso de lo que has logrado. Gracias".

Alexia Putellas no piensa en el futuro y sí en seguir siendo competitiva

Por último, Alexia Putellas, que aparece en las quinielas de equipos de Francia o Inglaterra entre otros, confesó que ahora mismo no piensa en su futuro y sí en tener energía para seguir al mismo nivel: "No pienso en el futuro, lo que pienso es en tener energía para seguir jugando. Quiero poder tener el mismo nivel. Mi abuela me dice: "Ya no vas a poder venir tanto". Y yo le digo que soy una privilegiada, llevo 14 años dedicándome a esto. Ahora me tengo que reinventar".