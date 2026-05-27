Alexia Putellas define su futuro tras salir del Barcelona: equipos interesados, ofertas y posibles destinos

Alexia Putellas vive su adiós definitivo al Barça tras 14 temporadas históricas y con el mercado de fichajes pendiente de su próximo destino. Lyon, Londres, México y Estados Unidos se disputan a la futbolista más deseada, aunque los focos apuntan a Inglaterra como opción principal

Alexia Putellas ha oficializado su marcha del Barcelona tras 14 temporadas y 507 partidos, en los que firmó 232 goles. La centrocampista de 32 años se despedirá hoy miércoles de su afición en el choque ante la Real Sociedad de la Liga F. Tras ello, la jugadora de Mollet del Vallès dissputará su último partido de azulgrana el próximo domingo frente al Madrid CFF, para decir adiós a la temporada en el campeonato doméstico.

De esta manera, Alexia Putellas buscará en los próximos días firmar con su próximo equipos, y ofertas no le faltarán a la todavía jugadora del Barcelona. La centrocampista de 32 años cuenta con el interés de equipos como el OL Lyoness, con el que viene de verse las caras en la final de la UEFA Women´s Champions League. Además, su figura atrae al London City Lionesses y Washington Spirit, así como en el fútbol mexicano.ç

Alexia Putellas se despide como una leyenda: 38 títulos y un último baile en el Estadi Johan Cruyff

"Todavía puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores", recordaba Alexia Putellas en su comunicado de despedida del conjunto azulgrana. La futbolista de Mollet del Vallès se despide dejando un legado a las altura de muy pocas jugadores en la historia del club. Los 38 títulos conquitados en 14 temporadas la dejan al nivel de leyendas de la entidad como Leo Messi.

Alexia Putellas vivirá hoy miércoles un día muy especial. Por un lado, comparecerá a las 11 de la mañana, ante los medios de comunicación, en un acto en el que estarán presentes Joan Laporta y Rafael Yuste, como gran representación de la directiva del Barcelona. Tras ello, la centrocampista de 32 años se pondrá por última vez la camiseta azulgrana en el Johan Cruyff, para jugar, a las 19:00 horas, el encuentro ante la Real Sociedad.

Alexia Putellas desata la puja mundial: en Lyon aprietan y en Londres sueñan con su fichaje

Tras anunciar Alexia Putellas su salida del Barcelona, la jugadora deberá definir su futuro en los próximos días, con varios equipos sonando con fuerza como posibles destinos de la centrocampista catalana. Uno de ellos es el OL Lyoness, al que viene de ganar de manera muy contundente en la final de la UEFA Women´s Champions League. El equipo francés volverá a competir en la Copa de Europa la próxima temporada, al terminar primero en su liga.

Este podría ser un factor importante de cara a la decisión definitiva de Alexia Putellas, sobre todo con respecto a otro de los equipos interesados como es el London City Lyoness. El conjunto inglés, por su parte, ha terminado sexto en su correspondiente liga, por lo que no podría jugar ahí la UEFA Women´s Champions League.

Por otro lado, medios como La Razón han apuntado que Alexia Putellas cuenta también con ofertas de Estados Unidos y México, llegando a percibir en ligas como la NWSL una cifra aproximada al millón y medio de euros anuales. No obstante, todas las miradas apunta a Londrés, que tienen a una dueña como Michele Kang que sueña con fichar a la centrocampista de 32 años, además de a Mapi León, una de las azulgranas del equipo de Pere Romeu.

Alexia Putellas, entre la lealtad pasada y el interés que puede ser reactivo por el PSG

La reciente campeona de la UEFA Women´s Champions League deberá tomar una decisión en los próximos días. Alexia Putellas ya recibió el interés del PSG en el mercado de fichajes del pasado verano, por lo que el equipo parisino podría reactivar el mismo tras conocer la salida confirmada de la centrocampista del Barcelona 14 temporadas después.

No obstante, en una entrevista con el Diario Sport del pasado octubre, Alexia Putellas explicó el motivo de rechazar al PSG, algo que podría cambiar si desde Francian vuelven a interesarse por la jugadora: "Lo que pasó con esa propuesta es que se hizo mediática, pero no fue la primera. Cuando llegó se habló con el club: "¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Contáis conmigo o no?". Y ahí se acabó el debate: el presente es la camiseta que llevo".