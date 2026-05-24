La última 'batalla' entre Alexia Putellas y Aitana Bonmatí ya está decidida

Las jugadoras del Barcelona y de la Selección española se coronaron este pasado sábado como campeonas de la Champions League femenina. Al día siguiente, la UEFA ha nombrado a Putellas como la mejor jugadora de dicha competición

El Barcelona se coronó este pasado sábado como campeón de la Champions League por cuarta vez en su historia para gloria de las blaugranas. El Barcelona superó con claridad al Olympique de Lyon por 4-0. El Barcelona hizo valer el nivel un equipo que lleva varias temporadas dominando con mano de hierro en la Liga Iberdrola y en la Copa de la Reina y que en la Champions League, con el título de este pasado domingo, ya suma cuatro entorchados.

El Barcelona cuenta con dos de las mejores futbolistas del mundo y para suerte de España, juegan también con la Selección española. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí han copado durante los últimos años los galardones individuales, especialmente el más prestigioso, el Balón de Oro. Alexia Putellas lo ganó en 2021 y en 2022 y Aitana Bonmatí en 2023, 2024 y 2025.

Alexia Putellas se lleva el premio a mejor jugadora de la Champions League

Este domingo, Alexia Putellas le ganó a su compañera Aitana Bonmatí una pequeña batalla por un galardón individual. El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA le dio a Alexia Putellas el premio a mejor jugadora de la edición 2025/26 de la Champions League. El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA se basó en la vital participación de Alexia Putellas en los goles del Barcelona en esta edición de la Champions League.

Alexia Putellas marcó en esta edición un total de siete dianas y además también repartido otras siete asistencias. De este modo, Alexia Putellas se coronó como la mejor jugadora de la edición 2025/26 de la Champions League por delante de, entre otras, Aitana Bonmatí.

Desde la UEFA se destacó especialmente la actuación de Alexia Putellas en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentó a las culés al Real Madrid. El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA elogió el excelente control del juego de Alexia y su capacidad para encontrar espacios y realizar desmarques profundos para estirar al rival.

El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA valoró la movilidad de Alexia Putellas que "le permitió aparecer por todo el campo, creando ocasiones en cada oportunidad". En dicho duelo ante el Real Madrid, Alexia Putellas marcó un gol desde los once metros y en el duelo de vuelta terminó de redondear su actuación con un nuevo gol y dos asistencias que ayudaron a la escandalosa goleada por 6-0.

Alexia Putellas tiene un premio a mejor jugadora de la Champions League menos que Aitana Bonmatí

Este premio que se ha llevado Alexia Putellas por su gran temporada en la Champions League, es el segundo que recibe tras el de la 2021/22. Aitana Bonmatí por su parte, que se llevó el del pasado curso, lo ha ganado en tres ediciones de manera consecutiva (2022/23, 2023/24, 2024/25). Por tanto, el dominio de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí es claro en el panorama nacional y europeo.